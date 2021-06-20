Как выбрать и где купить в Волгограде крафтовый сыр





Товары из серии «сделано вручную» пользуются несомненной популярностью у покупателей. Это относится и к продуктам питания: сласти, мясные продукты, сыры – все это в крафтовом исполнении можно найти в Волгограде.

Крафтовый сыр – что это такое?

Само слово «крафтовое» означает небольшое производство, где продукция делается вручную.

Сыр из домашних сыроварен имеет массу преимуществ:

• изготавливается из натуральных экологически чистых продуктов;

• обладает уникальной рецептурой;

• имеет неповторимый вкус и аромат.

Крафтовые сыроварни из-за своего небольшого объема контролируют производство более жестко, что можно также отнести в плюсы. Индивидуальный подход к продукту делает сыр еще более особенным и ценным.

Как выбрать хороший сыр?

Чтобы не разочароваться в покупке следуйте простым правилам.

Первое. Оцените аккуратность продавца. Фартук, одежда, доски и инструменты должны быть идеально чистыми. Мастеров своего дела вы всегда сможете увидеть невооруженным глазом.

Второе. Смотрите, как представлен продукт. Температура хранения твердых сыров – максимум плюс 15, для свежих сыров – плюс 4-6 градусов. Не стесняйтесь задавать вопросы, поскольку фанатичного сыродела видно сразу - он рассказывает о продукте с наслаждением.

Третье. Идеальный, «чистый» сыр должен изготавливаться только из молока, закваски и соли.

Четвертое. Маркировка – важный элемент, который нужно обязательно учитывать при покупке. Надписи «сырный продукт» и другие, созвучные слову «сыр», вводят многих покупателей в заблуждение. Совет не выбирать такого рода продукт, так как это уже не натуральный продукт и содержит в своем составе растительные жиры и другие заменители. Всегда просматривайте состав, чтобы знать, что вы покупаете на самом деле.

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Семейная сыроварня Пальгуновых производит твердые и мягкие сыры на основе заквасок из Италии и Франции. Наиболее популярные: Буррата, Российский, Камамбер, Бри, Реблошон.

Купить крафтовые сыры можно на ярмарке «Восток» (пл. Возрождения), место 89 или непосредственно по адресу производства: Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская, д.132.

@cheesefactory_palgunov. Заказать сыр можно по телефону +7-909-380-88-00 и в аккаунте Инстаграм –



