Экономика

Как выбрать и где купить в Волгограде крафтовый сыр

Экономика 20.06.2021 15:56
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20.06.2021 15:56


Товары из серии «сделано вручную» пользуются несомненной популярностью у покупателей. Это относится и к продуктам питания: сласти, мясные продукты, сыры – все это в крафтовом исполнении можно найти в Волгограде. 
Крафтовый сыр – что это такое? 
Само слово «крафтовое» означает небольшое производство, где продукция делается вручную. 
Сыр из домашних сыроварен имеет массу преимуществ: 
• изготавливается из натуральных экологически чистых продуктов; 
• обладает уникальной рецептурой; 
• имеет неповторимый вкус и аромат. 
Крафтовые сыроварни из-за своего небольшого объема контролируют производство более жестко, что можно также отнести в плюсы. Индивидуальный подход к продукту делает сыр еще более особенным и ценным. 
Как выбрать хороший сыр? 
Чтобы не разочароваться в покупке следуйте простым правилам. 
Первое. Оцените аккуратность продавца. Фартук, одежда, доски и инструменты должны быть идеально чистыми. Мастеров своего дела вы всегда сможете увидеть невооруженным глазом. 
Второе. Смотрите, как представлен продукт. Температура хранения твердых сыров – максимум плюс 15, для свежих сыров – плюс 4-6 градусов. Не стесняйтесь задавать вопросы, поскольку фанатичного сыродела видно сразу - он рассказывает о продукте с наслаждением. 
Третье. Идеальный, «чистый» сыр должен изготавливаться только из молока, закваски и соли. 
Четвертое. Маркировка –  важный элемент, который нужно обязательно учитывать при покупке. Надписи «сырный продукт» и другие, созвучные слову «сыр», вводят многих покупателей в заблуждение. Совет не выбирать такого рода продукт, так как это уже не натуральный продукт и содержит в своем составе растительные жиры и другие заменители. Всегда просматривайте состав, чтобы знать, что вы покупаете на самом деле. 
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Семейная сыроварня Пальгуновых производит твердые и мягкие сыры на основе заквасок из Италии и Франции. Наиболее популярные: Буррата, Российский, Камамбер, Бри, Реблошон.
Купить крафтовые сыры можно на ярмарке «Восток» (пл. Возрождения), место 89 или непосредственно по адресу производства: Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская, д.132.
Заказать сыр можно по телефону +7-909-380-88-00 и в аккаунте Инстаграм – @cheesefactory_palgunov.

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