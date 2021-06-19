Расследования

В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»

Расследования 19.06.2021 09:59
0
19.06.2021 09:59


Руководство ТСЖ «Каскад» не выполнило выданное ранее предписание муниципальной жилищной инспекции о необходимости демонтировать строение и элементы благоустройства на крыше дома №38 по ул. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в адрес ТСЖ выдано повторное распоряжение с теми же требованиями. Установлен и новый срок выполнения работ – до 15 июля 2021 года. «Если ТСЖ снова не выполнит предписание, жилищная инспекция составит административный протокол и направит исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Центральный районный суд», - пояснили информагентству.
Ранее, напомним, в адрес ТСЖ «Каскад» жилинспекцией было выдано предписание привести крышу дома в надлежащее состояние до 15 мая. Тогда в  результате проверочных мероприятий было выявлено, что в техническом паспорте находящаяся на крыше постройка не отражена, документация на данное сооружение у ТСЖ отсутствует, что в ведомстве расценили как нарушение действующего законодательства. 
За это время с крыши убрали только тротуарную плитку. Однако проблемы в квартире, расположенной под пристройкой, не исчезли. Из-за постоянных протечек в жилище владельцы квартиры опасаются короткого замыкания и, как следствие, пожара. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на крыше дома №38 загадочным образом появилась пристройка, хозяева которой использовали общедомовое имущество в том числе и для отдыха. В ТСЖ не смогли предоставить документы, свидетельствующие о законности данного сооружения. При том, что жильцы дома не давали согласия на использование общедомового имущества для расширения жилплощади одного из жильцов за счет крыши. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
18.06.2021 13:12
Расследования 18.06.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2021 12:46
Расследования 18.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 16:07
Расследования 17.06.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 11:41
Расследования 17.06.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 12:48
Расследования 16.06.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 11:39
Расследования 16.06.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 09:40
Расследования 16.06.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 11:58
Расследования 12.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:57
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:45
Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочимСмотреть фотографии
13:25
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:33
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огоньСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
20:35
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезонСмотреть фотографии
19:40
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»Смотреть фотографии
19:07
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в безднуСмотреть фотографии
17:59
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактовСмотреть фотографии
16:30
«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрамСмотреть фотографии
15:33
Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру МосквыСмотреть фотографии
14:36
Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
«Росгосстрах»: консультационный продукт «Коронавирус Инфо» стал самым популярным на цифровой платформе «Мой_Сервис Мед»Смотреть фотографии
13:57
На юге Волгограда отключат водуСмотреть фотографии
13:23
Школьник упал с высоты на занятиях по скалолазанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 балловСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давностиСмотреть фотографии
12:46
«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянинаСмотреть фотографии
12:17
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»Смотреть фотографии
11:52
ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологийСмотреть фотографии
11:52
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертияСмотреть фотографии
11:43
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет медицинских работниковСмотреть фотографии
11:43
В машине жителя Саратовской области волгоградские полицейские нашли черную икруСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Региональный центр компетенций Волгоградской области был отмечен на федеральном форуме «Производительность 360»Смотреть фотографии
10:28
В Волгограде новое ДТП с мотоциклом - ВИДЕОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгоградской области машина сбила коляску с годовалым ребенкомСмотреть фотографии
09:59
На ВТЗ прошел показ масштабной театрализованной постановки к 20-летию ТМКСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 