Расследования 19.06.2021 09:59
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19.06.2021 09:59
Руководство ТСЖ «Каскад» не выполнило выданное ранее предписание муниципальной жилищной инспекции о необходимости демонтировать строение и элементы благоустройства на крыше дома №38 по ул. Рокоссовского в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в адрес ТСЖ выдано повторное распоряжение с теми же требованиями. Установлен и новый срок выполнения работ – до 15 июля 2021 года. «Если ТСЖ снова не выполнит предписание, жилищная инспекция составит административный протокол и направит исковое заявление о принудительном исполнении предписания в Центральный районный суд», - пояснили информагентству.
Ранее, напомним, в адрес ТСЖ «Каскад» жилинспекцией было выдано предписание привести крышу дома в надлежащее состояние до 15 мая. Тогда в результате проверочных мероприятий было выявлено, что в техническом паспорте находящаяся на крыше постройка не отражена, документация на данное сооружение у ТСЖ отсутствует, что в ведомстве расценили как нарушение действующего законодательства.
За это время с крыши убрали только тротуарную плитку. Однако проблемы в квартире, расположенной под пристройкой, не исчезли. Из-за постоянных протечек в жилище владельцы квартиры опасаются короткого замыкания и, как следствие, пожара.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что на крыше дома №38 загадочным образом появилась пристройка, хозяева которой использовали общедомовое имущество в том числе и для отдыха. В ТСЖ не смогли предоставить документы, свидетельствующие о законности данного сооружения. При том, что жильцы дома не давали согласия на использование общедомового имущества для расширения жилплощади одного из жильцов за счет крыши.
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