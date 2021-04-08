



ТСЖ «Каскад» выдано предписание с требованием привести крышу дома №38 по ул. Рокоссовского в Волгограде в надлежащее состояние. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении жилинспекции, в результате проверочных мероприятий было выявлено, что в техническом паспорте находящаяся на крыше постройка не отражена, документация на данное сооружение у ТСЖ отсутствует, что в ведомстве расценили как нарушение действующего законодательства. ТСЖ «Каскад» дали срок на приведение объекта в надлежащее состояние до 15 мая, в том числе – и на восстановление кровельного покрытия, на котором была уложена тротуарная плитка.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на крыше элитной многоэтажки располагается пристройка , за счет которой была расширена квартира одного из жильцов. Кроме того, часть кровли оказалась вымощенной тротуарной плиткой. Собственница квартиры, над которой располагается строение, подозревала, что из-за переустройства общедомового имущества в ее жилище происходят постоянные протечки, в результате чего ее семье приходится неделями сидеть без света. Кроме того, женщина жаловалась на шум из-за вечеринок, которые устраивались на крыше. Недавно тротуарную плитку на крыше многоэтажки начали, наконец, демонтировать. Однако по какой-то причине дело так и не довели до конца.





Между тем, после выхода публикации житель из квартиры с пристройкой обратился в редакцию с требованием удалить подтвержденную фото- и видео публикацию о домике «Карлсона». Позднее мужчина в телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Высота 102" заявил, что документы на пристройку есть, однако предоставить их отказался. Ситуацией заинтересовались в управлении жилинспекции, где отреагировали на сложившуюся ситуацию.