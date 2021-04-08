Расследования 08.04.2021 20:03
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08.04.2021 20:03
ТСЖ «Каскад» выдано предписание с требованием привести крышу дома №38 по ул. Рокоссовского в Волгограде в надлежащее состояние. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении жилинспекции, в результате проверочных мероприятий было выявлено, что в техническом паспорте находящаяся на крыше постройка не отражена, документация на данное сооружение у ТСЖ отсутствует, что в ведомстве расценили как нарушение действующего законодательства. ТСЖ «Каскад» дали срок на приведение объекта в надлежащее состояние до 15 мая, в том числе – и на восстановление кровельного покрытия, на котором была уложена тротуарная плитка.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что на крыше элитной многоэтажки располагается пристройка, за счет которой была расширена квартира одного из жильцов. Кроме того, часть кровли оказалась вымощенной тротуарной плиткой. Собственница квартиры, над которой располагается строение, подозревала, что из-за переустройства общедомового имущества в ее жилище происходят постоянные протечки, в результате чего ее семье приходится неделями сидеть без света. Кроме того, женщина жаловалась на шум из-за вечеринок, которые устраивались на крыше. Недавно тротуарную плитку на крыше многоэтажки начали, наконец, демонтировать. Однако по какой-то причине дело так и не довели до конца.
Между тем, после выхода публикации житель из квартиры с пристройкой обратился в редакцию с требованием удалить подтвержденную фото- и видео публикацию о домике «Карлсона». Позднее мужчина в телефонном разговоре с корреспондентом ИА "Высота 102" заявил, что документы на пристройку есть, однако предоставить их отказался. Ситуацией заинтересовались в управлении жилинспекции, где отреагировали на сложившуюся ситуацию.
Фото ИА "Высота 102": до и после обнародования истории про домик "Карлсона".
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