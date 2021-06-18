ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологий





Экологические службы предприятий Трубной Металлургической Компании (ТМК) обсудили внедрение цифровых технологий в работу по охране окружающей среды, а также вопросы экологического контроля на встрече, которая состоялась на площадке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в ТМК.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, совещание прошло в современном административно-лабораторном комплексе ECO HOUSE ТМК, где размещается экологическая служба ВТЗ. Одним из основных вопросов повестки стала автоматизация разноплановых природоохранных процессов на базе современных цифровых решений. Участники изучили задачи, которые можно решить благодаря созданию комплексной цифровой системы, а также варианты существующих на рынке технологических платформ.





На мероприятии также обсуждались готовность предприятий Группы ТМК к получению комплексного экологического разрешения и организация производственного экологического контроля с учетом международных требований к испытательным лабораториям. Кроме того, участники поделились опытом прохождения Государственной экологической экспертизы перевода отходов в побочную продукцию.

«ВТЗ активно участвует в проектах по цифровизации, которые призваны вывести производство на новый технологический уровень. Цифровая трансформация затрагивает все бизнес-процессы ТМК, в том числе природоохранную деятельность. Благодаря внедрению цифровых решений экологическая служба предприятия и экологи компании в целом смогут снять с себя часть рутинных задач, повысить точность и скорость передачи информации, а также эффективность работы в целом. Совещание, состоявшееся на ВТЗ, является важным этапом на этом пути», – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.







