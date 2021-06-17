Чтобы больше рожали: в центре Волгограда ремонтируют женскую консультацию

В женской консультации роддома №2 в Центральном районе Волгограда стартовал капитальный ремонт, которого врачи и пациентки ждали без малого 30 лет - помещения не обновляли с 90-х годов прошлого века. Как рассказал ИА «Высота 102» главный врач клинического родильного дома №2 Виталий Двужилов, работы будут проводиться в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» - в отремонтированной женской консультации внедрят открытую регистратуру, картохранилище, удобную систему навигации для пациентов.

Главврач надеется, что будущие мамы будут с удовольствием приходить в их отделение, а ремонт повлияет на статистику рождаемости. Сейчас в роддоме в день появляются на свет всего по четыре ребенка, что является низким показателем, отметил Виталий Двужилов.





Капитальные работы выполняет подрядная организация, которая уже проводила ремонт в больнице им. Фишера в Волжском и областной больнице №1. Обновление пройдет в два этапа: первый - в главном корпусе на ул. Мира, 2, где заменят потолки, электрику и систему вентиляции. После подрядчик возьмется за второй, соседний корпус на ул. Краснознаменской, 10. Срок окончания капремонта не уточняется, но будущие мамы уже с нетерпением ждут преображение женской консультации. « Это вторая моя беременность, и первую я так же наблюдалась в этой женской консультации. Если будет третий ребенок, то с радостью приду уже в отремонтированное отделение », - рассказала пациентка Яна Скрипкина.