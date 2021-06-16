Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в Волгограде

Расследования 16.06.2021 09:40
0
16.06.2021 09:40
В Волгограде похоронят останки жертв нацистов, эксгумированные летом прошлого года около села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском еврейском общинном центре, накануне останки 45 человек, расстрелянных фашистами, были переданы следователями СУ СКР по Волгоградской области религиозной общине для захоронения.
Эксгумацию провели в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде мирного населения в период Великой Отечественной войны немецко-фашистскими оккупантами. Эксперты установили наличие следов насильственной смерти (пулевых ранений в грудную клетку и голову), соответствие останков по возрастным и гендерным признакам данным акта Чрезвычайной государственной комиссии от 1943 года.
Останки мирных граждан будут похоронены 23 июня на Верхнезареченском кладбище Волгограда.
Реклама
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской области15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефти15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферу15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТП15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношения15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подростками13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
«Она обожала сына и все ему разрешала»: в Волгограде мать-убийцу осудили на 12 лет12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Инсульты, ДТП и алкоголь: от чего умирали жители Волгоградской области в 2020 году12.06.2021 11:58
Расследования 12.06.2021 11:58
За сбыт наркотиков десантнику осужден житель Волжского11.06.2021 16:11
Расследования 11.06.2021 16:11
Бросила дочь и ушла пить: в Волгоградской области мать ответит за гибель ребенка11.06.2021 14:17
Расследования 11.06.2021 14:17
Потерявший жену и сына волгоградец обжаловал приговор врачам11.06.2021 12:07
Расследования 11.06.2021 12:07
В Волгограде водитель пытался переложить вину за ДТП на ребенка-инвалида11.06.2021 11:58
Расследования 11.06.2021 11:58
Полиция изъяла электросамокаты на Центральной набережной Волгограда10.06.2021 16:59
Расследования 10.06.2021 16:59
Бывший зек из Крыма попросился на свободу после убийства волгоградского пенсионера10.06.2021 15:16
Расследования 10.06.2021 15:16
Замотал в скатерть: под Волгоградом задержан подозреваемый в зверском убийстве своего коллеги10.06.2021 12:54
Расследования 10.06.2021 12:54
Реклама