Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в Волгограде





В Волгограде похоронят останки жертв нацистов, эксгумированные летом прошлого года около села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском еврейском общинном центре, накануне останки 45 человек, расстрелянных фашистами, были переданы следователями СУ СКР по Волгоградской области религиозной общине для захоронения.





Эксгумацию провели в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде мирного населения в период Великой Отечественной войны немецко-фашистскими оккупантами. Эксперты установили наличие следов насильственной смерти (пулевых ранений в грудную клетку и голову), соответствие останков по возрастным и гендерным признакам данным акта Чрезвычайной государственной комиссии от 1943 года.

Останки мирных граждан будут похоронены 23 июня на Верхнезареченском кладбище Волгограда.



