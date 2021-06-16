Расследования

Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в Волгограде

Расследования 16.06.2021 09:40
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16.06.2021 09:40


В Волгограде похоронят останки жертв нацистов, эксгумированные летом прошлого года около села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в волгоградском еврейском общинном центре, накануне останки 45 человек, расстрелянных фашистами, были переданы следователями СУ СКР по Волгоградской области религиозной общине для захоронения.

Эксгумацию провели в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде мирного населения в период Великой Отечественной войны немецко-фашистскими оккупантами. Эксперты установили наличие следов насильственной смерти (пулевых ранений в грудную клетку и голову), соответствие останков по возрастным и гендерным признакам данным акта Чрезвычайной государственной комиссии от 1943 года.
Останки мирных граждан будут похоронены 23 июня на Верхнезареченском кладбище Волгограда.

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