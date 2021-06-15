ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями





Мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн будут полностью адаптированы для незрячих и слабовидящих клиентов, а также для клиентов с нарушениями моторики и с дислексией в 2022 году. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, сейчас для незрячих пользователей доступно уже более 30% всего функционала мобильного приложения и 50% — интернет-банка.

«Наша задача — сделать мобильное приложение и интернет-банк полностью доступными для клиентов с ограниченными возможностями, чтобы им было действительно удобно пользоваться всеми функциями ВТБ Онлайн. По нашим данным, приложением и интернет-банком сегодня пользуются примерно 840 тыс. людей с ограниченными возможностями. Всем им уже доступны самые популярные страницы и операции в ВТБ Онлайн: платежи и переводы, в том числе через СБП, оплата мобильной связи, связь с банком и оформление кредитных продуктов», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Никита Чугунов.

Воспользоваться приложением ВТБ Онлайн незрячие клиенты могут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа по мере прохождения клиента по экрану озвучит кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка ВТБ Онлайн пользователям Windows нужно установить программу NVDA, а пользователям macOS — включить функцию VoiceOver.