Ранее, напомним, сообщалось, что сторонники волгоградского времени собрали 40183 подписи за возвращение региона из московской часовой зоны. Сбор подписей проходил в разных муниципалитетах Волгоградской области в оживленных местах, в торговых точках, на остановках и т.д.

При проверке присутствовал уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума. Ему были продемонстрированы примеры нарушений, допущенных при сборе подписей. Замечания и вопросы у него отсутствовали, пояснили в облизбиркоме. Решение о результатах выдвижения инициативы по проведению референдума в избирательной комиссии примут 18 июня.