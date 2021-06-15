Общество 15.06.2021 12:32
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15.06.2021 12:32
Облизбирком признал недостоверными и недействительными 17,2% отобранных для проверки подписей, собранных за проведение нового референдума о переходе региона в волгоградский часовой пояс. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии, проверка проводилась с учетом заключений специалистов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Волгоградской области и информации, полученной из управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. При этом количество забракованных подписей превысило допустимое – 5% от отобранных для проверки. Этот факт, подчеркнули в облизбиркоме, является основанием для отказа в проведении референдума.
При проверке присутствовал уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума. Ему были продемонстрированы примеры нарушений, допущенных при сборе подписей. Замечания и вопросы у него отсутствовали, пояснили в облизбиркоме. Решение о результатах выдвижения инициативы по проведению референдума в избирательной комиссии примут 18 июня.
Ранее, напомним, сообщалось, что сторонники волгоградского времени собрали 40183 подписи за возвращение региона из московской часовой зоны. Сбор подписей проходил в разных муниципалитетах Волгоградской области в оживленных местах, в торговых точках, на остановках и т.д.
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