За сбыт наркотиков десантнику осужден житель Волжского

Расследования 11.06.2021 16:11
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11.06.2021 16:11
Виновным в сбыте наркотиков признан Волжским городским судом 23-летний местный житель за сбыт наркотиков военнослужащему десантно-штурмовой бригады из Камышина. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области, сегодня фигурант уголовного дела приговорен к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Противоправная деятельность волжанина была пресечена сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу в сентябре прошлого года.
По данным следствия, в ходе оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта наркотиков путем их пересылки почтовым каналом. В ходе обыска по месту жительства у жителя Волжского также изъяли наркотические вещества. Несмотря на возбуждение уголовного дела, молодой человек продолжил сбывать зелье через тайники-закладки. В настоящее время СУ МВД России по городу Волжскому проводятся следственные мероприятия по другим фактам сбыта наркотиков.
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