Депутаты Волгоградской области хотят разрешить сходы граждан ради самообложения





В Волгоградской областной думе подготовлен проект закона «О проведении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, проект регионального закона подготовлен на основе федерального, согласно которым предусматривается новый случай проведения схода граждан – если те решат «скинуться» на решение какой-нибудь проблемы местного значения. Речь идет о жителях многоквартирных домов, жилых кварталов или территорий, где проживает не менее 10 человек. Законопроект внесли депутаты областной думы Самвел Аветисян, Александр Блошкин, Сергей Булгаков, Алексей Волоцков, Тамара Головачева, Евгений Кареликов, Михаил Струк и Александр Феронов. Если закон будет принят, жители региона получат право собираться для принятия решения о величине разового платежа на решение какого-либо злободневного вопроса – например, в сфере благоустройства, озеленения, сбора отходов, строительства дорог и т.д. Платеж станет обязательным для всех жителей конкретной территории, правда, для определенных категорий населения – например, инвалидов или пенсионеров – он может быть уменьшен.

Принцип самообложения граждан регулируется бюджетным кодексом РФ, а также федеральным законом, изданным еще в начале нулевых – «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». На законодательном уровне самообложение позволяет восполнить местный бюджет какого-либо населенного пункта, в котором традиционно не хватает денег для решения всех вопросов. Понятие «средства самообложения» некоторые эксперты интерпретируют как нечто среднее между налогом и «принудительно-добровольным» взносом.



