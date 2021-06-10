Происшествия

Водитель без прав протаранил скутер без номеров в городе Волгоградской области

Происшествия 10.06.2021 10:01
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10.06.2021 10:01


В больницу с травмами доставлены 53-летний мужчина и 38-летняя женщина - оба водители скутеров - после ДТП в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МВД России, авария с участием незарегистрированных двухколесных транспортных средств произошла накануне вечером.
По предварительным данным, мужчина без водительского удостоверения на скутере «Мотоленд» ехал по частному сектору со стороны улицы Окладенской в сторону улицы Краснознаменной. На одном из перекрестков он не уступил дорогу женщине на скутере «Орион». В результате удара пострадали оба водителя.

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