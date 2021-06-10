Водитель без прав протаранил скутер без номеров в городе Волгоградской области





В больницу с травмами доставлены 53-летний мужчина и 38-летняя женщина - оба водители скутеров - после ДТП в Урюпинске Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МВД России, авария с участием незарегистрированных двухколесных транспортных средств произошла накануне вечером.

По предварительным данным, мужчина без водительского удостоверения на скутере «Мотоленд» ехал по частному сектору со стороны улицы Окладенской в сторону улицы Краснознаменной. На одном из перекрестков он не уступил дорогу женщине на скутере «Орион». В результате удара пострадали оба водителя.