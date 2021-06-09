Тренд рынка меди задает спекулятивная активность

Экономика 09.06.2021 13:30 Новости компаний
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09.06.2021 13:30 Новости компаний
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рыке меди, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На текущей неделе драйвером для действий спекулятивных участников рынка меди послужат данные об инфляции в США за май 2021 г., которые будут определять монетарную политику ФРС США. То же происходило на прошлой неделе, когда котировки меди находились под давлением прогнозов данных по рынку труда в США. Сильные данные могли стать сигналом к ужесточению монетарной политики ФРС США. В этих условиях сырьевые активы снизились в ответ на публикацию 3 июня 2021 г. данных по новым рабочим местам от ADP, оказавшихся на 50% лучше ожиданий. Цены оставались подавленными вплоть до публикации официальных данных по рынку труда 4 июня 2021 г., которые оказались хуже прогнозов, и тем самым смогли придать ценам сырьевых активов импульс для восстановления потерянных позиций.
Вероятность продолжения роста котировок меди до уровней, близких к историческим максимуму ($10 734/т), остается высокой. Это происходит на фоне высокой спекулятивной активности. При этом преодолеть исторический максимум будет сложно из-за слабых данных по импорту меди в Китай и высокой производственной активности медеплавильных заводов.
По данным таможни Китая импорт необработанной меди в страну в мае 2021 г. снизился на 8% м/м до 445,7 тыс. т. Ранее на низкий уровень закупок в мае указывало снижение премии на складах в порту Yangshan, что продолжилось в июне 2021 г. – это может сигнализировать о дальнейшем сокращении импорта в Китай. 4 июня 2021 г. премия достигла своего исторического минимума в $28/т, снизившись в 2 раза с начала 2021 г.
Индекс активности медеплавильных заводов вырос в мае 2021 г. до 49,4 п. с 43,6 п. в апреле, приблизившись к 50 п., это средний уровень операционной загрузки за последние 12 месяцев.
Спекулятивное влияние на цену меди оказывают новости из Чили от BHP Group о забастовках сотрудников. Компания сообщила, что забастовка профсоюза «удаленных работников» не скажется на добыче рудников Escondida и Spence. Однако риски ограничения предложения для спекулятивных участников рынка выросли после объявления еще одним профсоюзом рудника Escondida о требовании пересмотреть условия трудового контракта.
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