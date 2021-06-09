Волгоградская полиция завела дело на виновника массового ДТП

Расследования 09.06.2021 12:21
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09.06.2021 12:21
Возбуждено административное расследование в отношении 21-летнего водителя Toyota Mark II, который спровоцировал крупную аварию с четырьмя автомобилями на улице Электролесовской вечером 8 июня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, пока действия мужчины квалифицируются по статье 12.24 КоАП РФ, в зависимости от тяжести последствий ДТП будет дана дополнительная квалификация дела.
Напомним, накануне вечером в Советском районе Волгограда на пересечении улиц Краснопресненской и Электролесовской произошло столкновение ВАЗ-2107, Nissan Qashqai, Ford Focus и Daewoo Matiz. Отечественная леговушка выехала на встречную полосу после того, как перед ней в нарушение ПДД начала разворачиваться Toyota Mark II. После аварии спровоцировавший инцидент водитель уехал с места ЧП. Мужчина за рулем ВАЗ пострадал и был госпитализирован.
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