









Волгоградская полиция разыскивает водителя иномарки, спровоцировавшего жесткое ДТП с участием четырех легковых автомобилей на улице Электролесовской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 18.40, с места ЧП госпитализирован 21-летний водитель ВАЗ-2107.

По предварительной информации, мужчина за рулем отечественной легковушки ехал в сторону Ворошиловского района, когда разыскиваемый водитель в нарушение ПДД начал разворот перед ним. Из-за этого ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Ford, Nissan и Daewoo Matiz. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.