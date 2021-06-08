Происшествия 08.06.2021 20:00
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08.06.2021 20:00
Волгоградская полиция разыскивает водителя иномарки, спровоцировавшего жесткое ДТП с участием четырех легковых автомобилей на улице Электролесовской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в 18.40, с места ЧП госпитализирован 21-летний водитель ВАЗ-2107.
По предварительной информации, мужчина за рулем отечественной легковушки ехал в сторону Ворошиловского района, когда разыскиваемый водитель в нарушение ПДД начал разворот перед ним. Из-за этого ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Ford, Nissan и Daewoo Matiz. На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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