Двое подростков попали под обстрел в Волжском

Происшествия 08.06.2021 11:43
0
08.06.2021 11:43
В поселке Краснооктябрьский в городе Волжском два мальчика в возрасте 15 и 16 лет сегодня утром обратились за помощью к медикам с повреждениями мягких тканей голени и предплечья. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, по предварительной информации, травмы были получены в результате обстрела детей из пневматического оружия.
Скорую помощь детям вызвала завуч поселковой школы №15: в детей стреляли неподалеку от учебного заведения, куда они пошли после инцидента. В школу прибыли две кареты «скорой», врачи оказали на месте первую помощь, затем одного из подростков доставили в травмпункт больницы №1 им. Фишера. Второй мальчик на автомобиле скорой помощи в сопровождении полицейских поехал на место, где в ним с другом стреляли, после чего его так же отвезли в травмпункт. В настоящее время состояние детей не вызывает опасений.
Информация о происшествии уточняется.
Реклама
Самолет из Уфы смог улететь в Волгоград только со второй попытки08.06.2021 13:01
Происшествия 08.06.2021 13:01
Машина с пьяным водителем в Волгоградской области влетела под КАМАЗ08.06.2021 10:36
Происшествия 08.06.2021 10:36
Водитель сбил пешехода-малыша в Волгоградской области и сбежал08.06.2021 10:33
Происшествия 08.06.2021 10:33
В Волгоградской области девятка врезалась в дерево: двое погибших08.06.2021 10:27
Происшествия 08.06.2021 10:27
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себе07.06.2021 16:08
Происшествия 07.06.2021 16:08
В Волгограде на «Жигули» упало дерево07.06.2021 15:15
Происшествия 07.06.2021 15:15
Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)07.06.2021 13:44
Происшествия 07.06.2021 13:44
Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафе07.06.2021 13:15
Происшествия 07.06.2021 13:15
В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировки07.06.2021 11:57
Происшествия 07.06.2021 11:57
В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)07.06.2021 11:27
Происшествия 07.06.2021 11:27
Пенсионерка погибла под колесами иномарки возле поликлиники в Волгограде07.06.2021 10:07
Происшествия 07.06.2021 10:07
В Волгограде из горящей квартиры спасли пенсионерку07.06.2021 08:37
Происшествия 07.06.2021 08:37
В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибших06.06.2021 22:00
Происшествия 06.06.2021 22:00
В Волгограде задержали ранившего мужчину уголовника06.06.2021 20:05
Происшествия 06.06.2021 20:05
В Волгограде еще двое подростков попались на закладке наркотиков06.06.2021 11:15
Происшествия 06.06.2021 11:15
Реклама