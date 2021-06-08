Двое подростков попали под обстрел в Волжском





В поселке Краснооктябрьский в городе Волжском два мальчика в возрасте 15 и 16 лет сегодня утром обратились за помощью к медикам с повреждениями мягких тканей голени и предплечья. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, по предварительной информации, травмы были получены в результате обстрела детей из пневматического оружия.

Скорую помощь детям вызвала завуч поселковой школы №15: в детей стреляли неподалеку от учебного заведения, куда они пошли после инцидента. В школу прибыли две кареты «скорой», врачи оказали на месте первую помощь, затем одного из подростков доставили в травмпункт больницы №1 им. Фишера. Второй мальчик на автомобиле скорой помощи в сопровождении полицейских поехал на место, где в ним с другом стреляли, после чего его так же отвезли в травмпункт. В настоящее время состояние детей не вызывает опасений.

Информация о происшествии уточняется.