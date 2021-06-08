Здравоохранение

В год по больнице: в Волгоградской области построили еще один инфекционный госпиталь

Здравоохранение 08.06.2021 11:22
0
08.06.2021 11:22


К 1 сентября первых пациентов примет новая инфекционная больница в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе обладминистрации, такие сроки сегодня озвучил губернатор Андрей Бочаров после ознакомления с ходом строительства объекта. Инфекционный госпиталь готов уже на 80%. Он будет принимать взрослых и детей из Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов. Губернатор отметил, что больницу в Калаче-на-Дону возводят по примеру инфекционки в Волжском, построенной за шесть месяцев и открытой в конце 2020 года. Такие сроки впечатляют руководителей других регионов РФ.
"К нам обращаются коллеги из других регионов страны с просьбами показать наши объекты, поделиться опытом, предоставить проекты. Мы с радостью оказываем методологическую помощь", - сообщил Андрей Бочаров.

Общая площадь здания — 2,6 тысячи кв. м. Подрядчиком АО "Приволжтрансстрой" выполнены основные строительно-монтажные работы: полностью готова "коробка", смонтированы наружные и внутренние инженерные сети, построена котельная, въездной бокс с дезинфекторной для "скорых". Сейчас на объекте ведут внутренние отделочные работы, проводят систему мудицинских газов, на очереди — завершение благоустройства территории, установка оборудования и мебели. Специально для этой инфекционки закупают более 1,1 тысячи единиц, среди которых аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента и др.
По словам губернатора, в настоящее время с ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабильная, прогнозируемая и контролируемая. 

"Идет положительная динамика по снижению заболеваемости, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Сегодня в 14 госпиталях развернуты 1875 коек, из которых порядка 30% находятся в резерве. Активно проводится массовая вакцинация жителей: порядка 315 тысяч человек уже сделали прививку. Продолжается работа по созданию современной медицинской инфраструктуры для оказания помощи жителям с инфекционными заболеваниями. Хорошо зарекомендовала себя новая инфекционная больница в Волжском — это подтверждает правильность нашего решения по созданию сети инфекционных больниц".

Помимо Калача-на-Дону межрайонный центр будет построен в Камышине, а также на севере области — место его размещения будет выбрано с учетом мнения экспертного медицинского сообщества.
В ходе визита в Калач-на-Дону губернатор также посетил площадку строительства крытого бассейна на 40 посещений в смену. Объект, возводимый по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, готов на 40%: в здании смонтированы кровля, окна, двери, входная группа, залита чаша бассейна на пять дорожек, полы. Ведутся работы по установке внутренних перегородок, черновая отделка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
05.06.2021 17:12
Здравоохранение 05.06.2021 17:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2021 16:06
Здравоохранение 04.06.2021 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.06.2021 16:57
Здравоохранение 03.06.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 18:52
Здравоохранение 02.06.2021 18:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 16:34
Здравоохранение 02.06.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 08:06
Здравоохранение 02.06.2021 08:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.06.2021 10:10
Здравоохранение 01.06.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2021 20:51
Здравоохранение 31.05.2021 20:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.05.2021 14:07
Здравоохранение 28.05.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2021 18:56
Здравоохранение 26.05.2021 18:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2021 16:17
Здравоохранение 26.05.2021 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2021 13:32
Здравоохранение 21.05.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2021 17:25
Здравоохранение 17.05.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.05.2021 15:19
Здравоохранение 16.05.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2021 16:35
Здравоохранение 13.05.2021 16:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:01
Самолет из Уфы смог улететь в Волгоград только со второй попыткиСмотреть фотографии
12:52
В Волжском полиция разыскивает стрелявшего по подросткам мужчинуСмотреть фотографии
12:28
Мэрию Волгограда обязали отремонтировать «ничейный» проездСмотреть фотографии
11:43
Двое подростков попали под обстрел в ВолжскомСмотреть фотографии
11:22
В год по больнице: в Волгоградской области построили еще один инфекционный госпитальСмотреть фотографии
11:14
Генпрокуратура РФ настояла на продлении ареста экс-руководителю СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Летнее предложение от ŠKODA: сервисное обслуживание с выгодой до 30%Смотреть фотографии
10:36
Машина с пьяным водителем в Волгоградской области влетела под КАМАЗСмотреть фотографии
10:33
Водитель сбил пешехода-малыша в Волгоградской области и сбежалСмотреть фотографии
10:32
РИТЭК присоединился к акции «Чистые берега»: нефтяники Волгограда очистили прибрежные зоныСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области девятка врезалась в дерево: двое погибшихСмотреть фотографии
10:20
Обновлён состав пожарного поезда на станции Татьянка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде реставраторы вернут боевой вид памятнику-самолету "МИГ-21"Смотреть фотографии
09:41
«Волгоградэнергосбыт»: при оплате внимательно заполняйте реквизитыСмотреть фотографии
09:28
Лаундж-бар в Волгограде оштрафовали за отсутствие рециркуляторовСмотреть фотографии
09:04
Самая динамичная и ответственная: компания «ЕвроХим» получила награду конкурса РСППСмотреть фотографии
19:32
Открытое первенство по гребле пройдет под Волгоградом в канун Дня РоссииСмотреть фотографии
18:18
Волгоградский завод буровой техники проведет переговоры с новыми партнерами на международной выставкеСмотреть фотографии
18:14
По факту ДТП с двумя погибшими под Волгоградом возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
17:39
Последователи "дела Голунова" осуждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде возведут многоуровневую развязку над жд-переездомСмотреть фотографии
16:59
Самый длинный дом и прославленные земляки: для волгоградцев запустили «Исторический момент»Смотреть фотографии
16:32
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковникСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себеСмотреть фотографии
15:45
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде на «Жигули» упало деревоСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области убийце собаки грозит уголовное делоСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назначили нового директора «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
14:26
Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городуСмотреть фотографии
14:09
«Ситиматик-Волгоград» поясняет: расчет платы за вывоз мусора не зависит от возраста абонентаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 