В год по больнице: в Волгоградской области построили еще один инфекционный госпиталь





К 1 сентября первых пациентов примет новая инфекционная больница в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе обладминистрации, такие сроки сегодня озвучил губернатор Андрей Бочаров после ознакомления с ходом строительства объекта. Инфекционный госпиталь готов уже на 80%. Он будет принимать взрослых и детей из Калачевского, Чернышковского, Суровикинского и Серафимовичского районов. Губернатор отметил, что больницу в Калаче-на-Дону возводят по примеру инфекционки в Волжском, построенной за шесть месяцев и открытой в конце 2020 года. Такие сроки впечатляют руководителей других регионов РФ.

"К нам обращаются коллеги из других регионов страны с просьбами показать наши объекты, поделиться опытом, предоставить проекты. Мы с радостью оказываем методологическую помощь", - сообщил Андрей Бочаров.





Общая площадь здания — 2,6 тысячи кв. м. Подрядчиком АО "Приволжтрансстрой" выполнены основные строительно-монтажные работы: полностью готова "коробка", смонтированы наружные и внутренние инженерные сети, построена котельная, въездной бокс с дезинфекторной для "скорых". Сейчас на объекте ведут внутренние отделочные работы, проводят систему мудицинских газов, на очереди — завершение благоустройства территории, установка оборудования и мебели. Специально для этой инфекционки закупают более 1,1 тысячи единиц, среди которых аппараты ИВЛ, мобильный рентген-аппарат, рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс, газификатор, мониторы состояния пациента и др.

По словам губернатора, в настоящее время с ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабильная, прогнозируемая и контролируемая.





"Идет положительная динамика по снижению заболеваемости, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Сегодня в 14 госпиталях развернуты 1875 коек, из которых порядка 30% находятся в резерве. Активно проводится массовая вакцинация жителей: порядка 315 тысяч человек уже сделали прививку. Продолжается работа по созданию современной медицинской инфраструктуры для оказания помощи жителям с инфекционными заболеваниями. Хорошо зарекомендовала себя новая инфекционная больница в Волжском — это подтверждает правильность нашего решения по созданию сети инфекционных больниц".





Помимо Калача-на-Дону межрайонный центр будет построен в Камышине, а также на севере области — место его размещения будет выбрано с учетом мнения экспертного медицинского сообщества.

В ходе визита в Калач-на-Дону губернатор также посетил площадку строительства крытого бассейна на 40 посещений в смену. Объект, возводимый по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, готов на 40%: в здании смонтированы кровля, окна, двери, входная группа, залита чаша бассейна на пять дорожек, полы. Ведутся работы по установке внутренних перегородок, черновая отделка.



