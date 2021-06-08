Происшествия

Машина с пьяным водителем в Волгоградской области влетела под КАМАЗ

Происшествия 08.06.2021 10:36
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08.06.2021 10:36


45-летний житель Костромской области пострадал в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром мужчина, ранее лишенный прав, ехал на «ВАЗ-21099», находясь в состоянии алкогольного опьянения со стороны Камышина в  Котово.  В какой-то момент  машина вылетела на встречную полосу и столкнулась  с «КАМАЗом» под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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