Машина с пьяным водителем в Волгоградской области влетела под КАМАЗ

Происшествия 08.06.2021 10:36
0
08.06.2021 10:36
45-летний житель Костромской области пострадал в ДТП с КАМАЗом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром мужчина, ранее лишенный прав, ехал на «ВАЗ-21099», находясь в состоянии алкогольного опьянения со стороны Камышина в Котово. В какой-то момент машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом» под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
Самолет из Уфы смог улететь в Волгоград только со второй попытки08.06.2021 13:01
Происшествия 08.06.2021 13:01
Двое подростков попали под обстрел в Волжском08.06.2021 11:43
Происшествия 08.06.2021 11:43
Водитель сбил пешехода-малыша в Волгоградской области и сбежал08.06.2021 10:33
Происшествия 08.06.2021 10:33
В Волгоградской области девятка врезалась в дерево: двое погибших08.06.2021 10:27
Происшествия 08.06.2021 10:27
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себе07.06.2021 16:08
Происшествия 07.06.2021 16:08
В Волгограде на «Жигули» упало дерево07.06.2021 15:15
Происшествия 07.06.2021 15:15
Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)07.06.2021 13:44
Происшествия 07.06.2021 13:44
Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафе07.06.2021 13:15
Происшествия 07.06.2021 13:15
В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировки07.06.2021 11:57
Происшествия 07.06.2021 11:57
В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)07.06.2021 11:27
Происшествия 07.06.2021 11:27
Пенсионерка погибла под колесами иномарки возле поликлиники в Волгограде07.06.2021 10:07
Происшествия 07.06.2021 10:07
В Волгограде из горящей квартиры спасли пенсионерку07.06.2021 08:37
Происшествия 07.06.2021 08:37
В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибших06.06.2021 22:00
Происшествия 06.06.2021 22:00
В Волгограде задержали ранившего мужчину уголовника06.06.2021 20:05
Происшествия 06.06.2021 20:05
В Волгограде еще двое подростков попались на закладке наркотиков06.06.2021 11:15
Происшествия 06.06.2021 11:15
Реклама