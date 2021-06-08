Водитель сбил пешехода-малыша в Волгоградской области и сбежал

Происшествия 08.06.2021 10:33
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08.06.2021 10:33
Полицейские разыскивают водителя, который сбил 4-летнего ребенка в Камышине и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось утром напротив дома №34 на улице Ленина. По предварительной информации, мальчика за руку вел дедушка, но ребенок вырвался и выбежал на проезжую часть перед машиной. В результате неустановленный автомобиль совершил наезд на ребенка, но водитель после ДТП скрылся. Мальчика доставили в больницу.
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