Срочные кислоНЕмолочные новости от Nemoloko

Экономика 07.06.2021 11:36 Новости компаний
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07.06.2021 11:36 Новости компаний
Компания «Сады Придонья» открывает следующую главу в истории растительных альтернатив и выводит на рынок продукты Nemoloko в новой кислоНЕмолочной категории: йогурты, десерты и сметану.
Сегодня самый популярный бренд – Nemoloko, драйвит и развивает категорию растительных альтернатив, которая стремительно набирает обороты, становясь уже не просто трендом, а культурой питания. Компания «Сады Придонья» решила расширить ассортиментную линейку своего флагманского бренда, предложив рынку новые ферментированные кислоНЕмолочные продукты на растительной основе, в числе которых йогурты, десерты и сметана, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
«Все рецептуры и комбинации пробиотических штаммов и живых бактерий разработаны и подобраны так, чтобы продукты имели правильный привычный вкус, консистенцию, обладали полезными свойствами и оставались при этом 100 % растительной альтернативой кисломолочным продуктам, – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Для производства данной линейки используются две основы – овсяная и соевая, есть классические вкусы без фруктовых добавок, а также большое разнообразие для тех, кто любит фрукты и ягоды, в общей сложности это 17 вкусов».
Новые продукты предназначены для широкого круга потребителей и рекомендованы детям с 3-х лет. Их продвижение будет осуществляться 360°. Первая рекламная кампания стартует на национальном телевидении одновременно с производственным запуском продуктов кислонемолочной линейки 7 июня 2021 года.
Креативную концепцию роликов, как и дизайн упаковки для новинок, разработало брендинговое агентство DDVB, а воплощали идеи в реальность давний партнер Садов Придонья – команда продакшена ACTION FILM.
Для линейки продуктов снято 4 ролика, цель которых рассказать о срочных, немолочных новостях. Роль ведущего программы новостей сыграл Вячеслав Макаров, хорошо известный по КВН и шоу «Маска» на НТВ. Кроме этого, в одном из роликов снялся всеми любимый Николай Николаевич Дроздов вместе со своей супругой Татьяной Васильевной. И в этот раз многие смогут услышать его неповторимое «Рекомендую».
Слоган рекламной кампании: «Вся сила растительного белка – естественно, с Nemoloko», был определен верно, поскольку все продукты кислонемолочной линейки не только вкусные и питательные, но и являются источником растительного белка. А это очень важно для здоровья каждого.
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