Срочные кислоНЕмолочные новости от Nemoloko





Компания «Сады Придонья» открывает следующую главу в истории растительных альтернатив и выводит на рынок продукты Nemoloko в новой кислоНЕмолочной категории: йогурты, десерты и сметану.

Сегодня самый популярный бренд – Nemoloko, драйвит и развивает категорию растительных альтернатив, которая стремительно набирает обороты, становясь уже не просто трендом, а культурой питания. Компания «Сады Придонья» решила расширить ассортиментную линейку своего флагманского бренда, предложив рынку новые ферментированные кислоНЕмолочные продукты на растительной основе, в числе которых йогурты, десерты и сметана, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

«Все рецептуры и комбинации пробиотических штаммов и живых бактерий разработаны и подобраны так, чтобы продукты имели правильный привычный вкус, консистенцию, обладали полезными свойствами и оставались при этом 100 % растительной альтернативой кисломолочным продуктам, – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Для производства данной линейки используются две основы – овсяная и соевая, есть классические вкусы без фруктовых добавок, а также большое разнообразие для тех, кто любит фрукты и ягоды, в общей сложности это 17 вкусов».

Новые продукты предназначены для широкого круга потребителей и рекомендованы детям с 3-х лет. Их продвижение будет осуществляться 360°. Первая рекламная кампания стартует на национальном телевидении одновременно с производственным запуском продуктов кислонемолочной линейки 7 июня 2021 года.

Креативную концепцию роликов, как и дизайн упаковки для новинок, разработало брендинговое агентство DDVB, а воплощали идеи в реальность давний партнер Садов Придонья – команда продакшена ACTION FILM.