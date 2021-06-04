Банк «Открытие» и Росстат подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 04.06.2021 19:44
0
04.06.2021 19:44
В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в совместных планах – организация обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Росстата по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности, а также в целях повышения финансовой грамотности. Павел Малков отметил, что вовлеченность сотрудников в финансовые процессы и повышение финансовой грамотности благоприятно скажется на уровне жизни сотрудников и их семей, а также позволит повысить качество работы ведомства в целом.
По словам Михаила Задорнова, у сотрудничества банка с Росстатом огромный потенциал, и оно останется актуальным еще долгие годы. «Росстат в короткие сроки стал для нас одним из ключевых клиентов – мы хотим быть рядом и развиваться вместе. Банк «Открытие» готов работать над дальнейшим развитием взаимоотношений, оказывая всестороннюю помощь по всем направлениям сотрудничества», – подчеркнул Михаил Задорнов.
Страховая компания «Росгосстрах» (входит в группу банка «Открытие») предложит сотрудникам Росстата широкий набор страховых продуктов, в том числе реабилитационное лечение после COVID-19, а также полисы добровольного медицинского страхования.
Документ заключен сроком на год с возможностью автоматического продления при взаимном согласии сторон.
Реклама
ВТБ: обновление льготной ипотеки позволит купировать резкий рост цен в регионах04.06.2021 18:31
Экономика 04.06.2021 18:31
Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелем04.06.2021 17:54
Экономика 04.06.2021 17:54
Банк «Открытие» и ДОМ.РФ договорились об организации выпусков ипотечных облигаций на сумму до 150 млрд рублей04.06.2021 17:07
Экономика 04.06.2021 17:07
Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?04.06.2021 13:01
Экономика 04.06.2021 13:01
ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью04.06.2021 12:19
Экономика 04.06.2021 12:19
Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»04.06.2021 10:22
Экономика 04.06.2021 10:22
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 202103.06.2021 18:28
Экономика 03.06.2021 18:28
Банк «Открытие» и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру03.06.2021 16:12
Экономика 03.06.2021 16:12
ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью03.06.2021 14:19
Экономика 03.06.2021 14:19
Банк «Открытие»: в ЮФО дети чаще всего пользуются YouTube и TikTok03.06.2021 13:05
Экономика 03.06.2021 13:05
ВТБ первым из банков подписал соглашение о поддержке туриндустрии с Ростуризмом03.06.2021 12:23
Экономика 03.06.2021 12:23
ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть03.06.2021 10:07
Экономика 03.06.2021 10:07
Каждый пятый лист гипсокартона ВОЛМА уходит на экспорт03.06.2021 09:01
Экономика 03.06.2021 09:01
Новый Volkswagen Golf. Восьмое поколение мирового бестселлера уже в продаже03.06.2021 08:28
Экономика 03.06.2021 08:28
«Деметра-Холдинг» и ФосАгро развивают сотрудничество в сфере сервисов для АПК02.06.2021 16:28
Экономика 02.06.2021 16:28
Реклама