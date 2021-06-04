Банк «Открытие» и Росстат подписали соглашение о сотрудничестве





В ходе XXIV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в совместных планах – организация обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов с представителями Росстата по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности, а также в целях повышения финансовой грамотности. Павел Малков отметил, что вовлеченность сотрудников в финансовые процессы и повышение финансовой грамотности благоприятно скажется на уровне жизни сотрудников и их семей, а также позволит повысить качество работы ведомства в целом.

По словам Михаила Задорнова, у сотрудничества банка с Росстатом огромный потенциал, и оно останется актуальным еще долгие годы. «Росстат в короткие сроки стал для нас одним из ключевых клиентов – мы хотим быть рядом и развиваться вместе. Банк «Открытие» готов работать над дальнейшим развитием взаимоотношений, оказывая всестороннюю помощь по всем направлениям сотрудничества», – подчеркнул Михаил Задорнов.

Страховая компания «Росгосстрах» (входит в группу банка «Открытие») предложит сотрудникам Росстата широкий набор страховых продуктов, в том числе реабилитационное лечение после COVID-19, а также полисы добровольного медицинского страхования.

Документ заключен сроком на год с возможностью автоматического продления при взаимном согласии сторон.



