В Волжском погибли более полутора тысяч деревьев

Экология 01.06.2021 12:56
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01.06.2021 12:56
В Волжском погибли более 1500 ясеней. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, эксперты выяснили, что зеленые насаждения погубила ясеневая изумрудная златка – жук из Восточной Азии. В настоящее время в городе пытаются восполнить потерю деревьев высадкой других сортов насаждений.
Напомним, несколько лет назад изумрудная златка была выявлена на острове Сарпинский, где был объявлен карантин в связи с обнаружением изумрудной златки. Также факты порчи и гибели деревьев были зафиксированы и на других территориях Волгограда.
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним экологию - обеспечим будущее".
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