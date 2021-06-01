Здравоохранение

В волгоградской психбольнице №2 – новый главврач

Здравоохранение 01.06.2021 10:10
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01.06.2021 10:10


К исполнению своих обязанностей приступила главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2» Инна Игоревна Замятина. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Инна Замятина - выпускница Волгоградского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», окончила ординатуру по специальности «Психиатрия» и специальности «Психиатрия и наркология».
В системе здравоохранения работает с 2004 года. Прошла профессиональную подготовку в Российской медицинской академии последипломного образования Росздрава в 2006 году по курсу «Психотерапия» и в Волгоградском государственном медицинском университете в 2010 году по курсу «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2009 года работала главным врачом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический  психоневрологический диспансер», с 2016 года — главным врачом ГУЗ «Поликлиника №2». Также Инна Замятина имеет юридическое образование.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что бывший главный врач больницы Михаил Баканов, который руководил учреждением около 17 лет, ушел с должности, по некоторым данным, по состоянию здоровья, в марте этого года. Все это время исполняла обязанности главврача одна из его замов. 

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