В волгоградской психбольнице №2 – новый главврач





К исполнению своих обязанностей приступила главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница № 2» Инна Игоревна Замятина. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, Инна Замятина - выпускница Волгоградского государственного медицинского университета по специальности «Лечебное дело», окончила ординатуру по специальности «Психиатрия» и специальности «Психиатрия и наркология».

В системе здравоохранения работает с 2004 года. Прошла профессиональную подготовку в Российской медицинской академии последипломного образования Росздрава в 2006 году по курсу «Психотерапия» и в Волгоградском государственном медицинском университете в 2010 году по курсу «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2009 года работала главным врачом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический психоневрологический диспансер», с 2016 года — главным врачом ГУЗ «Поликлиника №2». Также Инна Замятина имеет юридическое образование.

Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что бывший главный врач больницы Михаил Баканов, который руководил учреждением около 17 лет, ушел с должности, по некоторым данным, по состоянию здоровья, в марте этого года. Все это время исполняла обязанности главврача одна из его замов.