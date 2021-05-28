Больше, чем у губернатора: руководство Волгоградской области отчиталось о доходах





Александр Глинянов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на сайте региональной администрации декларацию за 2020 год, его годовой доход составил 17,8 млн рублей, что почти Статус самого состоятельного чиновника Волгоградской области сохранил председатель комитета физкультуры и спорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на сайте региональной администрации декларацию за 2020 год, его годовой доход составил 17,8 млн рублей, что почти в 3 раза больше , чем у губернатора Андрея Бочарова.

За год Александр Глинянов стал богаче почти на 5 млн рублей – в 2019 году он заработал только 13,1 млн рублей. Недвижимость осталась прежней – чиновник владеет земельным участком, тремя квартирами полностью и 1/3 доли квартиры в России, землей и домом площадью 473 квадратных метра в Испании. При этом Глинянов избавился от двух грузовых Mercedes-Benz Axor – их осталось только три, но приобрел Toyota Lexus LX 4500. Еще председатель облкомспорта владеет ТагАЗ КJ Tager, Land Rover Range и Rover Evoque, моторным судном Motorized Craft Bayliner 245 SB и тремя полуприцепами-цистернами.

Остальные чиновники живут гораздо скромнее. Так, за 2020 год вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин заработал 4,2 млн рублей, его супруга – 1,2 млн рублей. У него в собственности числится квартира площадью 80,3 квадратных метра и внедорожник Mitsubishi Outlander, у нее – гаражный бокс. Первый заместитель губернатора Валерий Бахин задекларировал 4,5 млн рублей, его жена – почти 3,8 млн рублей. Совместно они владеют квартирой площадью 34,2 квадратных метра, у Бахина в собственности два земельных участка, жилой дом и мотоцикл МВ 750, у супруги – три квартиры, два машиноместа и Toyota Venza.

Доход первого заместителя губернатора – председателя комитета финансов Александра Дорждеева составил 4,5 млн рублей, его супруги – всего 109 тысяч рублей. Вместе они владеют земельным участком, расположенным на нем домом, гаражом и баней, у высокопоставленного чиновника есть Honda CR-V. У заместителя губернатора Василия Иванова более скромные 3,8 млн рублей, его жены – 537 тысяч. У чиновника есть дом, земельный участок, квартира и Toyota Venza, у его второй половины – земля, квартира и изолированная часть нежилого помещения.

Заместитель губернатора Владимир Марченко заработал 3,8 млн рублей, при этом у него нет в собственности ни недвижимости, ни транспорта. Его супруга задекларировала доход в 1 млн рублей, у нее есть квартира площадью почти 87 квадратных метров. Еще один заместитель Зина Мержоева подала сведения о 4 млн рублей дохода и двух квартирах площадью 52,3 и 86 квадратных метров.

Еще один замгубернатора Олег Николаев заработал 4 млн рублей, его жена – 624 тысячи рублей, доход двух несовершеннолетних детей составил 19 копеек. У супруги есть земельный участок, дачный дом, ½ квартиры площадью почти 81 квадратный метр и Hyundai Creta, Олег Дмитриевич делит с детьми комнату и квартиру и владеет ВАЗ -2121. Заместитель губернатора Анна Писемская, очевидно, содержит всю семью: за год ее доход составил 3,7 млн рублей, в то время как у мужа и двух несовершеннолетних детей заработка нет. Сама чиновница владеет квартирой площадью 60 квадратных метров и автомобилем Mazda CX-5, у ее супруга 1/3 доли в квартире аналогичной площадью.

Наконец, замгубернатора Геннадий Шевцов задекларировал 3,6 млн рублей, его супруга осталась без дохода в 2020 году, хотя в 2019-м она заработала 820 тысяч рублей. Геннадий Александрович, очевидно, достроил на своей земле дом с гаражом – в прошлом году они были внесены в декларацию как объект незавершенного строительства. К ним прибавился хозяйственный блок площадью 22 квадратных метра. У него и супруги также есть по квартире, автомобили LADA VESTA и Toyota RAV4.

Доход председателей комитетов Волгоградской области, за исключением Александра Глинянова, составил от 1,3 млн до 3,9 млн рублей. Меньше всех заработала председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова, которая заменила Романа Бекова в феврале 2020 года. Доход в 3,9 млн рублей задекларировал председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев. Вторые половинки чиновников в среднем зарабатывают не больше них, за исключением супруга председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анны Чупахиной. За 2020 год он показал доход в 9 млн рублей – по сведениям информагентства, он трудится в одной из крупных нефтяных компаний. У мужа чиновницы в автопарке автомобили MINI Cooper S, Countryman ALL4, Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл HarleyDavidson FLHTCUTG.