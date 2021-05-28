Больше, чем у губернатора: руководство Волгоградской области отчиталось о доходах

Статус самого состоятельного чиновника Волгоградской области сохранил председатель комитета физкультуры и спорта Александр Глинянов
. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на сайте региональной администрации декларацию за 2020 год, его годовой доход составил 17,8 млн рублей, что почти в 3 раза больше
, чем у губернатора Андрея Бочарова.
За год Александр Глинянов стал богаче почти на 5 млн рублей – в 2019 году он заработал только 13,1 млн рублей. Недвижимость осталась прежней – чиновник владеет земельным участком, тремя квартирами полностью и 1/3 доли квартиры в России, землей и домом площадью 473 квадратных метра в Испании. При этом Глинянов избавился от двух грузовых Mercedes-Benz Axor – их осталось только три, но приобрел Toyota Lexus LX 4500. Еще председатель облкомспорта владеет ТагАЗ КJ Tager, Land Rover Range и Rover Evoque, моторным судном Motorized Craft Bayliner 245 SB и тремя полуприцепами-цистернами.
Остальные чиновники живут гораздо скромнее. Так, за 2020 год вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин заработал 4,2 млн рублей, его супруга – 1,2 млн рублей. У него в собственности числится квартира площадью 80,3 квадратных метра и внедорожник Mitsubishi Outlander, у нее – гаражный бокс. Первый заместитель губернатора Валерий Бахин задекларировал 4,5 млн рублей, его жена – почти 3,8 млн рублей. Совместно они владеют квартирой площадью 34,2 квадратных метра, у Бахина в собственности два земельных участка, жилой дом и мотоцикл МВ 750, у супруги – три квартиры, два машиноместа и Toyota Venza.
Доход первого заместителя губернатора – председателя комитета финансов Александра Дорждеева составил 4,5 млн рублей, его супруги – всего 109 тысяч рублей. Вместе они владеют земельным участком, расположенным на нем домом, гаражом и баней, у высокопоставленного чиновника есть Honda CR-V. У заместителя губернатора Василия Иванова более скромные 3,8 млн рублей, его жены – 537 тысяч. У чиновника есть дом, земельный участок, квартира и Toyota Venza, у его второй половины – земля, квартира и изолированная часть нежилого помещения.
Заместитель губернатора Владимир Марченко заработал 3,8 млн рублей, при этом у него нет в собственности ни недвижимости, ни транспорта. Его супруга задекларировала доход в 1 млн рублей, у нее есть квартира площадью почти 87 квадратных метров. Еще один заместитель Зина Мержоева подала сведения о 4 млн рублей дохода и двух квартирах площадью 52,3 и 86 квадратных метров.
Еще один замгубернатора Олег Николаев заработал 4 млн рублей, его жена – 624 тысячи рублей, доход двух несовершеннолетних детей составил 19 копеек. У супруги есть земельный участок, дачный дом, ½ квартиры площадью почти 81 квадратный метр и Hyundai Creta, Олег Дмитриевич делит с детьми комнату и квартиру и владеет ВАЗ -2121. Заместитель губернатора Анна Писемская, очевидно, содержит всю семью: за год ее доход составил 3,7 млн рублей, в то время как у мужа и двух несовершеннолетних детей заработка нет. Сама чиновница владеет квартирой площадью 60 квадратных метров и автомобилем Mazda CX-5, у ее супруга 1/3 доли в квартире аналогичной площадью.
Наконец, замгубернатора Геннадий Шевцов задекларировал 3,6 млн рублей, его супруга осталась без дохода в 2020 году, хотя в 2019-м она заработала 820 тысяч рублей. Геннадий Александрович, очевидно, достроил на своей земле дом с гаражом – в прошлом году они были внесены в декларацию как объект незавершенного строительства. К ним прибавился хозяйственный блок площадью 22 квадратных метра. У него и супруги также есть по квартире, автомобили LADA VESTA и Toyota RAV4.
Доход председателей комитетов Волгоградской области, за исключением Александра Глинянова, составил от 1,3 млн до 3,9 млн рублей. Меньше всех заработала председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Наталья Стрельцова, которая заменила Романа Бекова в феврале 2020 года. Доход в 3,9 млн рублей задекларировал председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев. Вторые половинки чиновников в среднем зарабатывают не больше них, за исключением супруга председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анны Чупахиной. За 2020 год он показал доход в 9 млн рублей – по сведениям информагентства, он трудится в одной из крупных нефтяных компаний. У мужа чиновницы в автопарке автомобили MINI Cooper S, Countryman ALL4, Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл HarleyDavidson FLHTCUTG.