Общество 07.05.2021 18:15
0
07.05.2021 18:15
За 2020 год губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заработал 6,1 млн рублей – столько же глава региона задекларировал за 2019 год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте региональной администрации. Доход губернатора Волгоградской области складывается из зарплаты, получаемой в должности главы региона, и многочисленных выплат, в том числе за звание Героя России и положенных ему как экс-депутату Государственной Думы.
Неизменным остался и перечень находящейся в собственности недвижимости. На Андрея Бочарова зарегистрированы земельный участок площадью 1423 квадратных метра, дом на 279,3 квадратных метров, квартира площадью почти 34,9 квадратных метра и 2/5 доли в квартире на 292,3 квадратных метра.
Еще 2/5 доли в той же квартире по-прежнему принадлежат супруге губернатора, как и три машино-места. Список недвижимости, зарегистрированной на жену главы региона, пополнился 1/3 доли в нежилом здании площадью 626,5 квадратных метров. За год супруга губернатора заработала 8,2 млн рублей – существенно больше, чем в 2019 году (1,2 млн рублей). Это вполне закономерно: из открытых источников известно, что Валентина Бочарова зарегистрировала ИП в 2020 году.
Реклама
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»07.05.2021 19:51
Общество 07.05.2021 19:51
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны07.05.2021 18:07
Общество 07.05.2021 18:07
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»07.05.2021 15:14
Общество 07.05.2021 15:14
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной Волгограда07.05.2021 14:07
Общество 07.05.2021 14:07
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской области07.05.2021 13:39
Общество 07.05.2021 13:39
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)07.05.2021 13:18
Общество 07.05.2021 13:18
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часов07.05.2021 11:07
Общество 07.05.2021 11:07
В Волгограде началась генеральная репетиция парада Победы07.05.2021 10:00
Общество 07.05.2021 10:00
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной Армии06.05.2021 15:58
Общество 06.05.2021 15:58
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннами06.05.2021 13:05
Общество 06.05.2021 13:05
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночам06.05.2021 12:30
Общество 06.05.2021 12:30
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»06.05.2021 12:05
Общество 06.05.2021 12:05
Мост через Медведицу на севере Волгоградской области отремонтируют впервые за 35 лет06.05.2021 10:10
Общество 06.05.2021 10:10
Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День Победы06.05.2021 08:40
Общество 06.05.2021 08:40
В Волгоградской области новый памятник героям войны за 3 миллиона рублей потерял вид05.05.2021 20:31
Общество 05.05.2021 20:31
Реклама