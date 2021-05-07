



За 2020 год губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заработал 6,1 млн рублей – столько же глава региона задекларировал за 2019 год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию, опубликованную на сайте региональной администрации. Доход губернатора Волгоградской области складывается из зарплаты, получаемой в должности главы региона, и многочисленных выплат, в том числе за звание Героя России и положенных ему как экс-депутату Государственной Думы.

Неизменным остался и перечень находящейся в собственности недвижимости. На Андрея Бочарова зарегистрированы земельный участок площадью 1423 квадратных метра, дом на 279,3 квадратных метров, квартира площадью почти 34,9 квадратных метра и 2/5 доли в квартире на 292,3 квадратных метра.

Еще 2/5 доли в той же квартире по-прежнему принадлежат супруге губернатора, как и три машино-места. Список недвижимости, зарегистрированной на жену главы региона, пополнился 1/3 доли в нежилом здании площадью 626,5 квадратных метров. За год супруга губернатора заработала 8,2 млн рублей – существенно больше, чем в 2019 году (1,2 млн рублей). Это вполне закономерно: из открытых источников известно, что Валентина Бочарова зарегистрировала ИП в 2020 году.