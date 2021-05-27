Экономика

ВТБ выяснил, когда звонят мошенники

Экономика 27.05.2021 11:31 Новости компаний
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27.05.2021 11:31 Новости компаний


ВТБ проанализировал звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком, c января по апрель текущего года, сравнив их с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, число подобных звонков за это время выросло на 30%. Максимальное количество обращений зафиксировано в период с 11.00 до 14:00 каждый вторник. Годом ранее пиковым днем была среда, которая в этом году переместилась на вторую строчку «рейтинга» мошеннической активности. Чуть менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, в меньшей степени в будние дни – в пятницу.
По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность. В воскресенье число звонков в 5 раз ниже среднего значения в будний день, операций - вдвое ниже.
С точки зрения времени суток, наименьшее число звонков и подтвержденных мошеннических операций происходит от полуночи до 5 часов утра. По отношению к прошлому году распределение по дням недели и времени существенно не меняется.
«Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для «усыпления» внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных «атак». Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных – когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны. Наша статистика показывает, что наибольшая их активность приходится на середину рабочей недели. Мы призываем клиентов всегда быть внимательными и никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные», - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
В настоящий момент ВТБ готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности своих клиентов. «Главным приоритетом для нас является обеспечение безопасности данных и средств наших клиентов. ВТБ успешно внедрил системы голосового антифрода в работе контакт-центра и применяет биометрическую идентификацию клиентов с помощью голосовых слепков. Для клиентов ВТБ Онлайн дополнительно появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности web-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC», - добавил Никита Чугунов.  
В ВТБ отмечают, что более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств.
Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявки на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете. Любые такие вопросы требуют от клиентов быстрого реагирования, при этом в своих сценариях манипуляции мошенники закладывают соответствующие скрипты. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства.
Однако они направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в ВТБ Онлайн или реквизитов карт для проведения мошеннических операций.
ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности», а также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.

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