Общество

«Где вы были раньше?»: Госжилнадзор раскрыл тайну пропажи воды для полива в Волгограде

Общество 26.05.2021 16:38
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26.05.2021 16:38




Жалобы волгоградцев на отсутствие воды в поливочниках многоквартирных домов дошли до инспекции Госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», замруководителя надзорного органа Татьяна Гордеева на встрече с жильцами домов №№10 и 12 по улице Ткачева сегодня раскрыла тайну, кто же является ответственным за подачу воды для полива придомовой территории. 
Гордеева пояснила, что жильцам, действительно,  придется заключать с управляющими компаниями отдельный договор и дополнительно платить за полив. По установленным нормативам потребления коммунального ресурса на содержание общего имущества вода на полив не предусмотрена. По словам чиновницы, вода расходуется на уборку подъездов и двора, промывку системы отопления и на неотложные работы, например, ремонт. Именно управляющие компании обязаны были донести до жильцов порядок заключения договора и оплаты воды для полива зеленых насаждений.

«Все работы по содержанию земельного участка, зеленых насаждений, которые входят в состав общего имущества, должна делать управляющая компания. Нам не понятно, почему эксплуатирующая организация не смогла корректно донести до людей информацию и документы, которые по факту не новы, а действуют уже давно»,- прокомментировала Татьяна Гордеева. 

Интересно, что до мая 2021 года управляющие организации исправно подавали воду для полива придомовых участков и, следовательно, включали ее в платежные квитанции без заключения каких-либо дополнительных договоров. По неизвестным причинам с весны текущего года УК Центрального района Волгограда перестала это делать, подав пример коллегам в других обслуживающих организациях. Однако жильцам о новых-старых правилах рассказать никто не удосужился, поэтому собственники были шокированы, узнав, что должны заключить некий договор и платить еще сверху.

Татьяна Гордеева уточнила, что такие условия на самом деле действуют уже давно. Для этого есть соответствующее постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290 - тот самый непонятный документ, который разместили на входных дверях подъездов дома по №36 ул. Буханцева. Также чиновница упомянула постановление Правительства РФ №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», где говорится, что общее имущество должно содержаться в том числе с учетом природно-климатических условий. 
Озвученные в жалобах жильцов доводы УК об отсутствии воды для полива в смете или превышении лимита расхода в Госжилнадзоре категорически отмели. Гражданам посоветовали при обращении в управляющие компании требовать документацию и расчеты, которые доказали бы данные факты. 
Теперь, чтобы жильцы смогли получить живительный источник влаги у себя во дворе, нужно будет собрать общедомовое собрание и заручиться согласием большинства собственников на заключение прямого договора на оплату и подачу воды для полива. Если же поливочный водопровод в доме будет неисправным, то жителям следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с заявкой на ремонт. По словам Гордеевой, слесарям даются сутки на устранение неполадок. В противном случае волгоградцам рекомендуют жаловаться  в инспекцию Госжилнадзора.
Напомним, жители Волгограда не на шутку встревожились отсутствием воды для полива цветников, высаженных на придомовой территории многоэтажек. В редакцию поступила масса звонков неравнодушных граждан, которые обеспокоились состоянием зеленых насаждений по всему городу. Управляющие компании выдвигали разные варианты отговорок, однако ни одна из них не объясняла истинных причин исчезновения живительной влаги.

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