ВТБ запустил образовательный кредит

Экономика 25.05.2021 10:25 Новости компаний
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25.05.2021 10:25 Новости компаний
ВТБ расширяет линейку потребительских кредитов и запускает образовательный кредит для физических лиц. Оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы.
С помощью образовательного кредита можно оплатить обучение в ВУЗах, средне-специальных учебных заведениях и дополнительное образование. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Оформить заявку клиент сможет в офисе или контакт-центре ВТБ.
Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт и информация об учебном учреждении. Решение о выдаче кредита будет принято в среднем за 2 минуты. После этого необходимо заключить договор с выбранным ВУЗом или другим образовательным учреждением, обратиться в офис банка и получить денежные средства на оплату образования.
«В этом году ВТБ активизировал работу с молодежью. Мы заинтересованы в востребованности образования и доступности его получения, принимаем участие в составе рабочей группы Минобрнауки по развитию образовательного кредитования с государственной поддержкой и готовы со своей стороны оказывать поддержку настоящим и будущим студентам. ВТБ принял решение запустить целевой кредит, чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в ВУЗах или получать дополнительное образование. Средняя ставка по образовательному займу будет ниже на 0,3 п.п. по сравнению со стандартными ценовыми условиями по кредиту наличными, чтобы платежи по кредиту были комфортными», - отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.
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