



Фура с помидорами опрокинулась через ограждение на трассе «Волгоград-Москва» после поворота на поселок Городище. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель, направляясь в столицу, не справился с управлением, из-за чего допустил съезд в кювет.





Известно, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас уцелевший груз перемещают в другой грузовик.



