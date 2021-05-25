Происшествия

На трассе «Волгоград-Москва» фура с помидорами перепрыгнула ограждение

Происшествия 25.05.2021 10:12
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25.05.2021 10:12


Фура с помидорами опрокинулась через ограждение на трассе «Волгоград-Москва» после поворота на поселок Городище. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель, направляясь в столицу, не справился с управлением, из-за  чего допустил съезд в кювет.  

Известно, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас уцелевший груз перемещают в другой грузовик.   

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