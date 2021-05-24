Расследования

Ожидает суда: арест на 15 суток грозит волгоградцу за поездку обнаженным

Расследования 24.05.2021 21:12
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24.05.2021 21:12


Действия 38-летнего волгоградца, который проехался голым в люке своей иномарки по мосту через Волгу, квалифицировали как мелкое хулиганство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, административное дело скандального пассажира завтра рассмотрит Центральный районный суд.
Ночь до заседания волгоградец проведет в камере для административно задержанных. В перспективе он может провести за решеткой до 15 суток – такова максимальная мера наказания по статье 20.1 КоАП РФ. В лучшем случае задержанному могут выписать штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
Напомним, в воскресенье вечером проезжавшие по мосту через Волгу люди стали свидетелями неприличного представления, устроенного пассажиром Subaru. Пока иномарка медленно ехала по проезжей части, из люка высунулся полностью обнаженный мужчина, демонстрируя окружающим свой половой орган. Выходка волгоградца попала на видео. Полиция разыскала и допросила водителя и пассажира автомобиля. На водителя составлены протоколы о нарушении ПДД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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