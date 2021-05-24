Ожидает суда: арест на 15 суток грозит волгоградцу за поездку обнаженным





Действия 38-летнего волгоградца, который проехался голым в люке своей иномарки по мосту через Волгу, квалифицировали как мелкое хулиганство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, административное дело скандального пассажира завтра рассмотрит Центральный районный суд.

Ночь до заседания волгоградец проведет в камере для административно задержанных. В перспективе он может провести за решеткой до 15 суток – такова максимальная мера наказания по статье 20.1 КоАП РФ. В лучшем случае задержанному могут выписать штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Напомним, в воскресенье вечером проезжавшие по мосту через Волгу люди стали свидетелями неприличного представления , устроенного пассажиром Subaru. Пока иномарка медленно ехала по проезжей части, из люка высунулся полностью обнаженный мужчина, демонстрируя окружающим свой половой орган. Выходка волгоградца попала на видео. Полиция разыскала и допросила водителя и пассажира автомобиля. На водителя составлены протоколы о нарушении ПДД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.