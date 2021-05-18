Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий

Экономика 18.05.2021 15:54 Новости компаний
0
18.05.2021 15:54 Новости компаний
Теперь клиенты из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн гарантии для участия в госзакупках на сумму до 200 млн рублей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, это касается экспресс-гарантий на исполнение контракта, тендерных гарантий, а также на исполнение гарантийных обязательств. Максимальная сумма гарантии на возврат аванса теперь составляет 100 млн рублей.
Остальные условия по этим продуктам не изменились. Их срок по-прежнему составляет до 1095 для гарантий на возврат аванса и исполнение контракта, на исполнение гарантийных обязательств – до 1856 дней, срок тендерных гарантий не ограничен. Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.
Экспресс-гарантии отличаются от классических полностью дистанционным оформлением и минимальным пакетом документов. Кроме того, решение по таким гарантиям клиент получает за один рабочий день.
Реклама
Банк «Открытие» стал лауреатом главной профессиональной премии в сфере Private Banking в России18.05.2021 17:34
Экономика 18.05.2021 17:34
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу автокредитов в 1,5 раза18.05.2021 15:20
Экономика 18.05.2021 15:20
Больше 3,5 млн россиян расплачиваются за покупки в Интернете через SberPay18.05.2021 15:16
Экономика 18.05.2021 15:16
Жители Волгоградской области набрали кредитов на два годовых бюджета региона18.05.2021 14:54
Экономика 18.05.2021 14:54
Кто получит приз?: Сады Придонья определят самый «цветущий» снимок18.05.2021 13:31
Экономика 18.05.2021 13:31
Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Волгограде18.05.2021 11:58
Экономика 18.05.2021 11:58
ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса18.05.2021 11:17
Экономика 18.05.2021 11:17
Поволжский банк СберБанка увеличил объем вкладов онлайн в I квартале 2021 года18.05.2021 10:34
Экономика 18.05.2021 10:34
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»17.05.2021 15:25
Экономика 17.05.2021 15:25
Volkswagen Polo Football Edition: премьера новой комплектации17.05.2021 12:29
Экономика 17.05.2021 12:29
Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцев17.05.2021 12:03
Экономика 17.05.2021 12:03
ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ17.05.2021 11:11
Экономика 17.05.2021 11:11
Четверть волгоградцев боится потерять работу17.05.2021 10:09
Экономика 17.05.2021 10:09
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 80%14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
Реклама