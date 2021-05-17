Четверть волгоградцев боится потерять работу

Экономика 17.05.2021 10:09
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17.05.2021 10:09
Двадцать четыре процента опрошенных волгоградцев опасаются остаться без работы в результате сокращения или реорганизации. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовали аналитики Финансового университета при правительстве РФ. В Волжском доля таких жителей меньше – 21%. При этом аналитики отметили рост напряженности на рынке труда с начала этого года. Самые высокие риски потери работы отмечены в Орле, Барнауле, Хабаровске, Саратове и Оренбурге. Так, в Оренбурге 35% опрошенных заявили о страхе потерять работу. Меньше всего население беспокоится о потере работы в следующих городах: Сочи, Иваново, Набережные Челны, Рязань, Тамбов, Грозный, Новокузнецк, Севастополь, Йошкар-Ола, Тольятти. В частности, в Грозном 17% жителей признались, что опасаются остаться без работы.
По итогам апрельских замеров опасения, связанные с угрозой потери работы, намного превышают уровень января-марта. Согласно данным Росстата, последним успешным периодом на рынке труда в России стал 2018 год, в течение которого число занятых в экономике постоянно росло. Но с января 2019 года помесячная динамика занятости стала отрицательной - практически без перерывов вплоть до сегодняшнего дня месячное число занятых снижается против аналогичного периода прошлого года.
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