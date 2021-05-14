В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%

Экономика 14.05.2021 17:28
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14.05.2021 17:28
Сборы «Росгосстраха» за первые три месяца 2021 года составили 23,6 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем в первом квартале прошлого года (22,3 млрд рублей).
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, значительную часть страховой премии компании обеспечили страхование имущества физических и юридических лиц, банкострахование, добровольное медицинское страхование и автострахование — как ОСАГО, так и каско.
В каналах продаж, которые сегодня использует «Росгосстрах» для дистрибуции своих страховых продуктов, также наблюдается в основном положительная динамика. Наиболее значительные темпы роста в первом квартале продемонстрировали корпоративный (107,6%) и партнерский (106,7%) каналы продаж, а также исторический для компании агентский канал (103,7%).
Параллельно с развитием каналов продаж «Росгосстрах» в первом квартале расширял и новые направления деятельности. Была запущена и активно развивалась цифровая платформа «Мой_Сервис Мед» — первая из серии сервисных вертикалей, призванных дополнить предложение клиентам, в том числе и без страховых полисов, дополнительными услугами в различных сферах жизни — от решения проблем со здоровьем до обслуживания автомобилей и содержания жилья.
Выплаты клиентам по всем видам страхования в первом квартале 2021 года выросли на 12,5% — до 9,6 млрд рублей. На росте выплат сказались, в первую очередь, факторы сезонности: традиционное увеличение страховых событий в автостраховании, страховании от несчастных случаев, более частые обращения клиентов по ДМС.
Чистая прибыль ПАО СК «Росгосстрах» по ОСБУ составила 254 млн рублей. Качество и размер активов «Росгосстраха» сегодня значительно превышают нормативные значения, установленные для страховых компаний. Напомним, что с учетом показателей компании, продемонстрировавшей стабильность даже в неблагоприятных макроэкономических условиях, международное агентство S&P GlobalRatingsсразу после окончания первого квартала 2021 года улучшило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и кредитному рейтингу «Росгосстраха». После пересмотра прогноз по рейтингам уровня «BB» изменен со «Стабильного» на «Позитивный».
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