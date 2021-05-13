В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторов

Расследования 13.05.2021 19:57
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13.05.2021 19:57
После многомесячного телефонного террора со стороны коллекторов и гадких проделок, которые подкосили здоровье волгоградских пенсионеров Татьяны Дмитриевны и Станислава Степановича Кучеровых, эту волгоградскую семью, где воспитывается внук-инвалид, оставили, наконец, в покое. «Мне кажется, мы еще долго будем отходить от того, что нам пришлось пережить. Но это уже счастье – когда молчит телефон и тебя не начинает трясти от первого звонка, когда ты выходишь на улицу и не ищешь глазами очередной пасквиль, который может быть приклеен на двери», - призналась пожилая женщина.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об издевательствах со стороны неизвестных людей, третировавших пенсионеров телефонными звонками, а также о «диверсиях» вроде перерезания телевизионного кабеля и расклейки объявлений о сборе объедков и бутылок для супругов, чей сын не смог выплатить кредит. Пенсионеры обратились за помощью в полицию, участие в разрешении этой ситуации принял и депутат Волгоградской городской думы Сергей Сидельников от Кировского района. На запрос депутата в районный отдел полиции был получен ответ, где сообщалось о том, что «с работниками ООО «Патриот» была проведена профилактическая беседа о культурном и вежливом обращении с должниками кредитных организаций, а также о том, что данные работники предупреждены об уголовной и административной ответственности за превышение своих должностных обязанностей».
Неизвестно, что сработало, но телефонные «террористы» оставили в покое семью пенсионеров, которым и так приходится нелегко, ведь они ухаживают за внуком Владиславом, прикованным к инвалидной коляске. До последнего времени молодой человек с трудом мог попасть на улицу, так как в подъезде не было пандуса. Сергей Сидельников вместе с директором управляющей компании «Аврора» Людмилой Сакунц нашли вариант, как помочь Владику. Сейчас в подъезде установили специальное устройство для инвалидной коляски, с помощью которого бабушке и дедушке молодого волгоградца гораздо легче вывозить своего внука на свежий воздух.
Татьяна Дмитриевна и Станислав Степанович надеются, что пережитый ими стресс навсегда останется в прошлом. Сейчас их сын, который задолжал банкам, проходит процедуру признания его банкротом, что позволит избавиться от долгов, принесших столько переживаний его родным, в законном порядке.
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