Расследования

«Приносите объедки и хлам»: коллекторы терроризируют волгоградскую семью с инвалидом

Расследования 16.03.2021 20:01
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16.03.2021 20:01




Волгоградскую семью вот уже вторую неделю терроризируют коллекторы за долг их родственника. Как рассказали ИА «Высота 102» пожилые супруги Татьяна Дмитриевна и Станислав Степанович Кучеровы, которые воспитывают внука, инвалида детства, их сын задолжал по кредиту микрофинансовой организации, так как тяжело болел, а потом потерял работу. Из-за сложной финансовой ситуации и невозможности расплатиться перед другими банками в настоящее время он проходит процедуру банкротства. Однако кредиторы из микрозаймов, желая получить с должника 62 тысячи рублей, решили оторваться на его родных – пожилых родителях, его сестре и инвалиде детства, чья "вина" лишь в том, что мужчина, как член семьи, прописан в их квартире. «Неизвестные люди звонят мне, моим родителям круглосуточно. Требуют, чтобы мы расплатились за брата. Мы им объясняли, что он проходит законную процедуру списания долгов, но они заявили, что намерены получить деньги любой ценой. Боюсь, что этой ценой окажется жизнь и здоровье моих родителей», - рассказывает Елена Орлова, сестра должника. 

От телефонных угроз коллекторы перешли к делу. На днях на дверях всех подъездов дома в Кировском районе, где живут пожилые родители должника и его племянник-инвалид, появились объявления с обращением к соседям якобы от имени супругов Кучеровых, в которых пенсионеры просят жителей дома оказать им материальную помощь или в виде пустых бутылок, старых вещей, а также объедков со стола. Хлам, как следует из объявления, подписанного неким "начальником отдела досудебного регулирования В.П. Говоровым", предлагается оставлять около дверей квартиры Кучеровых. Встревоженные соседи даже пришли с этими объявлениями к пенсионерам, чтобы узнать, что случилось. «После этого моя жена слегла, - едва не плачет Станислав Петрович. – А она не далее как месяц назад только выписалась из больницы, где лежала с ковидом». 

На этом проделки коллекторов не закончились. Они расклеили по подъездам другие объявления – с предупреждением, что в квартиру Кучеровых придут судебные приставы и опишут все имущество, а потом выставят его на торги. А, если дома никого не будет, то пообещали вскрыть квартиру. Но и на этом «вышибалы» не успокоились и перешли от угроз к действиям. Так, неизвестные перерезали телевизионный кабель, ведущий в квартиру пенсионеров. Внук супругов, инвалид детства, передвигающийся на инвалидной коляске, остался без интернета – единственной связи человека с ограниченными возможностями с внешним миром. 
После этого случая пенсионеры написали заявление в полицию. Однако коллекторы тут же отзвонились своим жертвам и пообещали продолжить начатое с удвоенной силой. Это пенсионеры уже заметили – если раньше в сутки они звонили по 70-80 раз, то теперь только за ночь могут сделать до 150 звонков только на один телефон. 

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