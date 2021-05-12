Банк «Открытие» выплатил 70% общей суммы страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»





Общая сумма выплат превысила 3,9 млрд рублей, что составляет две третьи от общего объема страхового возмещения, предусмотренного клиентам банка «Нейва». Почти половину средств клиенты «Нейвы» оставляют в банке «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

За 11 дней с начала работы (выплаты стартовали 26 апреля) «Открытием» в качестве банка-агента АСВ было принято 11 тысяч обращений от частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Частные клиенты и индивидуальные предприниматели могут обратиться за выплатой возмещения в 40 отделений банка, расположенных в 16 регионах страны: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Омской, Оренбургской и Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртской республике, республиках Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве. С полным списком отделений можно ознакомиться здесь. Для ИП и розничных клиентов на сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет сократить время ожидания в очереди.

Юридические лица (кроме ИП) могут обратиться за возмещением в 25 отделений банка, используя предварительную запись, либо без предварительной записи на сайте.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении банка «Нейва» ликвидационных процедур.

Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие». Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 5,1% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка».

Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Тест-драйв» - 6 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакету услуг «Свой бизнес».