Экономика

Банк «Открытие» выплатил 70% общей суммы страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»

Экономика 12.05.2021 11:38
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12.05.2021 11:38


Общая сумма выплат превысила 3,9 млрд рублей, что составляет две третьи от общего объема страхового возмещения, предусмотренного клиентам банка «Нейва». Почти половину средств клиенты «Нейвы» оставляют в банке «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
За 11 дней с начала работы (выплаты стартовали 26 апреля) «Открытием» в качестве банка-агента АСВ было принято 11 тысяч обращений от частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Частные клиенты и индивидуальные предприниматели могут обратиться за выплатой возмещения в 40 отделений банка, расположенных в 16 регионах страны: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Омской, Оренбургской и Ростовской областях, Краснодарском и Пермском краях, Удмуртской республике, республиках Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурге и Москве. С полным списком отделений можно ознакомиться здесь. Для ИП и розничных клиентов на сайте банка организована предварительная запись на посещение офисов, что позволяет сократить время ожидания в очереди.
Юридические лица (кроме ИП) могут обратиться за возмещением в 25 отделений банка, используя предварительную запись, либо без предварительной записи на сайте.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении банка «Нейва» ликвидационных процедур.
Денежные средства могут быть выплачены частным клиентам в любой удобной форме: безналичным переводом, наличными в кассе, а также по желанию клиента переоформлены в виде вклада или средств на счете в банке «Открытие». Процентные ставки по сберегательным продуктам в банке «Открытие» сейчас одни из самых привлекательных на рынке – до 5,1% годовых при открытии вклада, и до 4,5% годовых в случае размещения средств на накопительном счете «Моя копилка». 
Выплата страхового возмещения малым предприятия осуществляется только в безналичной форме, на расчетный счет юридического лица. «Открытие» предлагает предпринимателям открыть расчетный счет в банке по акции «Тест-драйв» - 6 месяцев бесплатного обслуживания при подключении пакету услуг «Свой бизнес».

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