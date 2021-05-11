Клиенты банка «Открытие» – компании МСБ – теперь могут получить таможенную карту без посещения офиса
Экономика 11.05.2021 14:56
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11.05.2021 14:56
Компании малого и среднего бизнеса могут получить таможенную карту по оферте, отправив в кредитную организацию заявление через интернет-банк «Бизнес-портал», сообщила ИА «Высота 102» в пресс-служба.
Карта позволит оплачивать все виды таможенных платежей онлайн в режиме 24/7, независимо от праздничных и выходных дней. Клиенты, использующие ее для расчетов с таможней, получают автоматическую отчетность платежей, что упрощает управленческий учет внешнеторговой сделки.
Для получения карты клиенту понадобится всего два документа: заявление о присоединении к договору банковского счета и заявление на выпуск карты.
«Для банка важно предоставить продукт оперативной уплаты таможенных платежей в выходные и праздничные дни, сделать его доступным клиенту без посещения банка и с минимальным пакетом документов», – комментирует Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».
«Для бизнеса любого масштаба технологичность, скорость и возможность использования 24/7 финансовых сервисов имеют первостепенное значение. Запущенные доработки оформления таможенной карты банком «Открытие» решают данные потребности в полном объеме. Для предпринимателей, начинающих работать с ВЭД, «Таможенная карта» предоставляет отдельный онлайн-курс «Как стать участником международной торговли». С ним вопросы трансграничных операций станут более прозрачными, а после оформления таможенной карты в банке – доступными», – отметил Андрей Возмилов, генеральный директор ООО «Таможенная карта».
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