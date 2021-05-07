Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы

Экономика 07.05.2021 10:14
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07.05.2021 10:14
С 7 мая 2021 года СберБанк повышает процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года).
Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).
Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев.
Также в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.
Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в СберБанк Онлайн на срок 5,12,18,24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.
1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.
При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.
«СберБанк улучшает условия по вкладу, чтобы у наших клиентов было больше возможностей приумножить сбережения. А запуск праздничного вклада с повышенной ставкой к 9 Мая уже стал доброй традицией Сбера. В прошлом году это предложение вызвало большой интерес у наших клиентов. Вклад даёт возможность помочь тем, кто защищал и отстаивал интересы нашей страны. Таким образом клиенты, открывшие «Вклад в Победу», и Сбербанк вносят свою лепту в сохранение памяти о подвигах героев: ни один ветеран не будет забыт»,- отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
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