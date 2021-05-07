Продукцию волгоградского сыркомбината не пустили в Китай из-за этикетки





Специалисты ветеринарного контроля Россельхознадзора не допустили вывоз в Китай из Волгоградской области 100 тонн сухой молочной сыворотки из-за неправильного нанесения этикетки на упаковку продукции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе осуществления физического контроля экспортного груза на территории ООО «Еланский сыродельный комбинат». Поясняется, что в соответствии с законодательством этикетка на продукцию должна наноситься таким образом, чтобы предотвратить открытие упаковки и нарушение ее целостности. Составлен акт нарушения. Вывоз указанной продукции запрещен.



