Продукцию волгоградского сыркомбината не пустили в Китай из-за этикетки

Экономика 07.05.2021 10:07
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07.05.2021 10:07
Специалисты ветеринарного контроля Россельхознадзора не допустили вывоз в Китай из Волгоградской области 100 тонн сухой молочной сыворотки из-за неправильного нанесения этикетки на упаковку продукции. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.
По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе осуществления физического контроля экспортного груза на территории ООО «Еланский сыродельный комбинат». Поясняется, что в соответствии с законодательством этикетка на продукцию должна наноситься таким образом, чтобы предотвратить открытие упаковки и нарушение ее целостности. Составлен акт нарушения. Вывоз указанной продукции запрещен.
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