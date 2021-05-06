



Также врачи не смогли спасти 64-летнюю и 83-летнюю жительниц Волгограда, мужчину 77 лет и женщину 68 лет из Суровикинского района и 68-летнего пенсионера из Серафимовичского района. Пациенты из районов имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Всего за последние сутки из стационаров были выписаны 89 человек. Коронавирус подтвердился у 97 жителей области.

За прошедшие сутки шестеро жителей Волгоградской области не смогли побороть COVID-19 и скончались. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 78-летняя волгоградка лечилась самостоятельно две недели и с ухудшением самочувствия обратилась в больницу, где у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Известно, что женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.