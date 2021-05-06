Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваев





Жители Красноармейского района Волгограда на 40 минут остались без трамваев маршрута №11 из-за столкновения легковых автомобилей, перегородивших пути на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации, с 17.08 до 17.48 вагоны курсировали по усеченному маршруту «АО «Каустик» - Депо».

В пресс-службе областного Главка полиции уточнили, что авария произошла с участием двух автомобилей: ВАЗ-2114 и Renault. Столкновение было незначительным, однако водители не смогли договориться, кто из них виновен в происшествии, и решили дождаться прибытия инспекторов ГИБДД для назначения автотехнической экспертизы. По словам водителя отечественной машины, иномарка скатилась на его автомобиль и задела боковое зеркало. Девушка за рулем Renault была уверена, что ВАЗ въехал в ее машину и тем самым разбил фару. В результате ДТП никто не пострадал.