Волгоградский стендап-комик Алексей Поляков: «Не хочу, чтобы нас воспринимали как клоунов»





Алексей Поляков родился в украинском Луганске, но всю жизнь прожил в Волгограде. 27-летний парень выучился на логиста, но мир юмора захлестнул его с головой. Из участника школьного КВН герой интервью вырос в организатора волгоградских стендап-концертов, на которых выступают как региональные юмористы, так и прославившиеся комики. Кроме этого, Алексей Поляков успел попробовать себя одним из авторов скетчей в одном из популярных телепроектов. О своих первых шагах на пути к юмору, почему комикам не стоит идти в КВН, зачем и кому стоит использовать мат на юмористической сцене и сколько в среднем зарабатывают стендап-исполнители, Алексей Поляков рассказал корреспонденту ИА «Высота 102».





- Алексей, как вы пришли к юмору и к такому непростому жанру, как стендап?

- Я начал заниматься юмором еще с детства, когда в школе мы создали свою команду КВН. С поступлением в волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета я влился в вузовскую сборную КВН, которая упорно стремилась тогда попасть в Высшую лигу. А точкой отсчета начала моей карьеры именно как стендап-комика можно обозначить второю половину 2013 года, когда в России этот жанр только стал зарождаться. Первое время я совмещал два юмористических направления, но быстро понял, что КВН – это не мое.

- Вы ушли из КВН, потому что он наскучил или там были свои «подводные камни»?

- С окончанием университета я покинул сборную. Уже позже понял, что КВН как жанр умирает. По моему мнению, это связано с тем, что теперь он исключительно коммерческий. КВН стал утопать в политическом юморе и в клише. Вникая в эту внутреннюю кухню, можно понять, что там нет места творческому человеку. Если ему хочется выбиться за пределы своего города на юморе, то это точно не через клуб веселых и находчивых.

- Вы помните свое первое стендап-выступление?

- Конечно! Оно проходило тогда в конференц-холле с баром в Доме быта на первом этаже, сейчас это « Киндермолл » . Мы сделали полноценное шоу «По всем статьям» с ведущим, которое включало в себя такие направления, как стендап, импровизация, вокальное выступление. Тогда его можно было сравнить с «Камеди Клабом». Вообще оно было запланировано на два часа, но мы ужали его до полутора часов. Темами мы не ограничивались. Многие тогда пришли с КВН и пытались переделать старые шутки на новый лад и подогнать их под тот или иной жанр. Первоначально было тяжело отмахнуться от этого опыта, но он был нашей основой для шуток. И так мы провели несколько концертов.

- В своем Instagram вы делитесь предстоящими поездками и юмористическими шоу. Один из постов вы подписали как техническая вечеринка ТНТ. Что это такое? И для чего их проводят?

- Технические вечеринки полезны для комиков региона. То есть стендаперов собирают в каком-то городе, где на них направляют камеру, прямо как на телевизионных концертах. Но есть разница – на технических вечеринках неважна красота картинки. Главное – это запись твоих шуток. После этого нарезается видео, которое подкрепляется текстовым файлом и отправляется редакторам на ТНТ. Каждый концерт технирует (курирует – прим. ред. ИА «Высота 102» ) какой-то комик. На одной из таких вечеринок в Саратове меня курировала Зоя Яровицына, на другом – Александр Сапрыкин. После этого твой материал режут и подгоняют под телевизионный формат еще на два вечера. И вот ты уже имеешь 5-7 минут форматного материала под ТВ. Правда, есть в этом и минус. Если ты приедешь на московский «Открытый микрофон», то совсем не факт, что тебя покажут. Я доходил до продюсерской группы. Там комик работает с редакторами, они объясняют, как вести себя на сцене, как лучше преподнести свои шутки. Но человек будет неинтересен публике, если у него нет красивой легенды о жизни или неординарной причины, по которой он решил заняться юмором и прийти на шоу. Если ее нет, то делать там нечего. Мне несколько раз задавали в Москве вопросы: кто я? зачем пришел? чего хочу от этого проекта? Конечно, нас, простых ребят, которые хотят выбиться в люди из своего маленького городка, пруд пруди. Это уже давно никому не интересно. У меня пока нет такой истории. Мало того, ее еще нужно грамотно и профессионально составить вплоть до мелочей. Это не делается за 5 минут.

- На какие темы вы делаете уклон в своих выступлениях? Любите ли импровизировать?

- У меня нет четкого направления, о чем я шучу. Это может быть тема политики, социалки, образования. Если пройтись по регионам, то многие стараются сделать свое выступление под одну тематику, но это зачастую не всегда хорошо. Если смотреть со стороны ведущего, то он должен разбираться во всем, так как комик — это также работа с залом. Весь ТНТ шутит на социальные темы. У них тоже нет узкого направления. Иван Абрамов еще так делал, но сейчас тоже уже выходит на общие вопросы. В женском стендапе есть Мария Маркова, которая придерживается определенных рамок. Наша жизнь – вот тема для размышления и шуток. В роли организатора мне приходится разогревать и общаться с публикой, поэтому я часто импровизирую. Важный момент – вначале зарядить людей на нужную тебе атмосферу, зная, что в списке выступающих у тебя через каждого второго стоят еще совсем «зеленые» ребята, которые пока не понимают, как лучше преподнести свои шутки. Они могут просадить обстановку тем, что волнуются и забывают свой материал. Моя задача донести до людей то, что они пришли просто приятно провести время.

- Для чего нужен разогрев перед выступлениями известных стендаперов? У кого вы были на разогреве? И сколько за это платят комикам?

- Изначально шоу-программа помимо «звезды» вечера включает в себя ведущего и комиков для разогрева. Они нужны для того, чтобы именитый стендапер из 20 минут своего часового выступления не настраивал зрителей на юмористическую волну. По идее, настроение задает ведущий, потом идут малоизвестные юмористы. А когда уже выйдет герой программы, люди будут заряжены и встретят его овациями. Это не музыкальный концерт, куда приходят люди и с первым басом полностью поглощаются в процесс. В стендапе до тебя пытаются донести какую-то мысль. Некоторые могут опоздать и переваривать свои проблемы, пока ты шутишь на какую-то тему. И вот зрители уже включились в твой монолог, а полчаса выступления прошло. Скорее всего, гость уже и не уловит общую мысль, о которой ты говорил. Поэтому на разогреве комики больше выступают на людей, пришедших раньше. Ведущий же объединяет всех, а непосредственно лицо с афиши говорит им то, зачем они пришли. Задача разогревающего – заложить первоначальное настроение.

Если вспомнить ярких личностей, то в последний раз я выступал в роли ведущего у Сергея Орлова в Доме офицеров, в доме культуры в Волжском был у Павла Дедищева и Леонида Кулакова. Еще несколько раз участвовал на разогреве у Руслана Белого и Алексея Щербакова в Санкт-Петербурге, Дмитрия Романова, Евгения Сидорова и Алексея Квашонкина. Это были барные концерты в «Stand-Up Club №1». Тут есть еще такой момент, что даже, когда ты выступаешь самостоятельно со своим материалом в барных московских шоу с Русланом Белым или Иваном Абрамовым, то зритель автоматически может причислить тебя к разогревающему составу. То есть у людей будет оценочное суждение по нам. К Белому и Абрамову – нет, так как они уже молодцы. Вот такое у людей понимание. С точки зрения коммерции у разогревающих стендаперов дела обстоят неплохо. Самый маленький гонорар за свое выступление я получал в размере 500 рублей. Самый большой – 5000. В основном сейчас цифры варьируются от 1500 до 3000 рублей. За 5 минут моего юмористического выступления — это нормальная сумма. Все зависит от организатора концертов, ведь платят они.

- Вам удавалось пообщаться с именитыми комиками перед выступлениями? О чем?

- По большей части мы обсуждаем наши материалы для выступления во время концерта. Собираем друг у друга информацию о городах, о его особенностях для создания своих шуток. Если кто-то пришел только со сцены, то узнаем, на что реагирует публика. После мероприятия мы разговариваем на различные темы, не связанные с юмором. Например, кто какой сериал смотрел. О работе на ТВ мы не болтаем. Лично мне нечего спрашивать о том, как там на ТНТ или на «Открытом микрофоне». Я уже через все это прошел, даже одно время помогал писать отдельные скетчи для проекта «СашаТаня».

- Перед своими выступлениями вы всегда спрашиваете у зрителей, можете ли вы материться? Для чего? Если кто-то из гостей будет против, вы не будете использовать мат?

- Если они скажут «нет», то я буду материться еще больше. Я использую мат для усиления эффекта. Выйти и сделать четкое выступление без мата можно. Ненормативная лексика имеет место быть, но, если уметь ею пользоваться. Например, есть такие шутки категории «Б», они всегда смешные. Да, эти приколы грубые, матные и пошлые, но они 100% зайдут публике. Если ты видишь, что аудитория «тухлая», то можно вкинуть парочку таких в свое выступление и немного разрядить обстановку. Они простые в своем понимании. Зал гарантированно будет смеяться. Обычно у меня есть пара-тройка блоков с шутками, но, если я понимаю, что зал не готов сейчас слушать мои мысли и вникать в них, то я использую план «Б». Переусердствовать с ними тоже нельзя, потому что, если комик выпалил весь свой арсенал глупых приколов, то потом задвигать о политике и социалке будет неуместно. Это как рэпер Face, читающий абы что, а потом переключившийся на серьезную тему. Лучше здесь придерживаться нейтральной стороны.

- Почему, по вашему мнению, некоторые люди не готовы к умному юмору?

- Не то, чтобы не готовы. Тут смысл в том, что не все зависит от человека. Зал может слушать и смеяться с любой темы. Все зависит от множества причин. Ведущий неправильно зарядил публику, юморист неправильно подает свой материал, иногда сами люди не располагают настроением мыслить иначе. Мерка шутки всегда одна – либо смешно, либо нет. А остальное зависит от внешних факторов.

- Как вы пришли к идее заняться организацией концертов?

- Именно в роли организатора я выступаю с 2018 года. Комиков можно разделить на несколько категорий. Одна из них — это комик-организатор, коим я и являюсь. У меня не было четкой мечты стать организатором. Просто я видел, что мне и моим коллегам нравится заниматься юмором, но региональных стендаперов не воспринимали как отдельную тусовку, которая не просто со сцены матерится, а поднимает серьезные темы, но через юмор. Мне не хотелось, чтобы в Волгограде кто-нибудь сказал «Пошли на концерт наших стендап-комиков», а ему в ответ покрутили пальцем у виска. Я преследовал цель, чтобы нас воспринимали всерьез, а не как клоунов. Если люди видят наших волгоградских комиков здесь, а потом на разогреве в зале на 1000 человек или на «Открытом микрофоне», то к ним приходит другое осознание. Они формируют новое мнение о нас.

- Какие были первые шаги в организации концертов?

- В первый раз мы собрались со своей командой волгоградских стендаперов и обсудили, что мы хотим и как это должно выглядеть. Сначала я написал одному заведению – отказ, потом второму и снова отказ. В третьем нам дали зеленый свет. Мы провели 3-4 концерта. Люди поняли, что это неплохо, привыкли к нам. В баре «Друзья» мы выступаем каждую неделю. Сейчас заведения уже сами пишут мне и приглашают выступить у них, но это не значит, что мы рвемся везде, где позовут. На юмористическом концерте нет такого, что вот стул, вот стол, а вот микрофон – выступай. Я смотрю площадку, социальные сети бара или кафе. Если мне понятно, что из этого может что-то получиться, то мы уже переходим к стадии переговоров. Сейчас наш план построен на 2 месяца вперед.

- Что планируете в будущем? Может быть, уже есть какие-то идеи?

- Мы все понимаем, что конечный продукт не долговечен. Стендап сейчас развивается. Появились различные ответвления, например, как роаст баттл, когда комики высмеивают друг друга, псевдоинтеллектуальные конкурсы, блиц-опросы. Мы пробуем развивать псевдотерапевтическое шоу, когда мы поднимаем серьезные проблемы на фоне юмора. Идеи есть, теперь главное - их реализовать.



