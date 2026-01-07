В Волгограде собирают жалобы задержавшихся в аэропорту пассажиров





В Волгограде после массовой задержки авиарейсов Южная транспортная прокуратура начала приём жалоб от горожан, не улетевших из города из-за введения плана "Ковёр".

- Из-за ограничения воздушного пространства в волгоградском аэропорту произошли массовые задержки вылетов. Сотрудники Южной транспортной прокуратуры контролируют соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, который предусмотрен федеральными авиационными правилами, - сообщают в пресс-службе ведомства.





Приём горожан, задержавшихся в терминале, ведётся в здании аэровокзала. Со своими вопросами и жалобами не дождавшиеся посадки на рейс волгоградцы могут обратиться и к дежурному прокурору по телефону 8-919-899-87-33.

Запрет на вылет самолетов в воздушной гавани вводили дважды за день. Из-за угрозы атаки дронами ВСУ, по данным на 17:00, в аэропорту Сталинград на неопределённое время задержали вылет 9 самолетов и прилет ещё 11-ти. Регистрация на задержавшиеся авиарейсы началась после 20:00.

Фото Южной транспортной прокуратуры