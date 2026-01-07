Происшествия

Два дома повреждены в Ильевке под Волгоградом при атаке дронами ВСУ

Происшествия 07.01.2026 21:55
07.01.2026 21:55


В Волгоградской области два частных дома получили повреждения во время атаки украинскими дронами по гражданской инфраструктуре. Об этом вечером 7 января сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. 

Согласно официальному заявлению, случай зафиксирован в Калачевском районе Волгоградской области. 

– Сегодня вечером, как и во все предыдущие выходные и праздничные дни, подразделения ПВО Министерства обороны России защищают наше небо от террористических атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района, – сообщил Андрей Бочаров. – Пострадавших нет. 

В настоящее время на территории поселения работают сотрудники оперативных служб и муниципального образования.

– Специалисты проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба, – сообщил губернатор. 

Напомним, об угрозе воздушной атаки в Волгоградской области жителей предупредили в 16.15 по московскому времени 7 января. 

