Экономика

Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам

Экономика 05.05.2021 18:00
0
05.05.2021 18:00


Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых по вкладу «Весенний» (при выплате процентов в конце срока). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Заметно увеличились ставки и по коротким вкладам – 3 и 6 месяцев - до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка». С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.7%)
Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
05.05.2021 18:17
Экономика 05.05.2021 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.05.2021 20:31
Экономика 04.05.2021 20:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.05.2021 16:25
Экономика 04.05.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.05.2021 12:12
Экономика 04.05.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.05.2021 11:15
Экономика 01.05.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2021 16:14
Экономика 30.04.2021 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2021 14:14
Экономика 30.04.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2021 12:23
Экономика 30.04.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 16:44
Экономика 29.04.2021 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 14:14
Экономика 29.04.2021 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 13:49
Экономика 29.04.2021 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 11:26
Экономика 29.04.2021 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.04.2021 09:38
Экономика 29.04.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2021 17:12
Экономика 28.04.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
13:41
Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
12:26
Выгляну на улицу – там весело: под окнами волгоградских ветеранов спели песниСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области «сворачивают» паводокСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентовСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариковСмотреть фотографии
10:26
На трассе в Волгоградской области – новая жертваСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знакСмотреть фотографии
08:26
Путин наградил сотрудницу волгоградского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусомСмотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом суд обязал семью из дома-фантома заплатить за вывоз мусораСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области 17 сирот обрели дом после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
19:51
На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
18:27
Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человекСмотреть фотографии
17:15
Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питанияСмотреть фотографии
14:28
400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоковСмотреть фотографии
13:56
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматикиСмотреть фотографии
13:38
Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотраСмотреть фотографии
12:26
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
11:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:02
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области нарастает активность клещейСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец покусал полицейского на парковке торгового центраСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 