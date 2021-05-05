Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам

Экономика 05.05.2021 18:00
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05.05.2021 18:00
Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых по вкладу «Весенний» (при выплате процентов в конце срока). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Заметно увеличились ставки и по коротким вкладам – 3 и 6 месяцев - до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка». С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4.7%)
Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
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