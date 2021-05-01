В Ставрополе спасают выживших волгоградских детей и разбираются в причинах страшного ДТП





Минздрав России направил в Ставрополь бригаду специалистов федеральных центров для оказания помощи пострадавшим в крупном ДТП. В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф, сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко, подчеркнули в Минздраве РФ.

Напомним, в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась детская спортивная команда из Волгограда, на Ставрополье погибли пять детей, девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Росавтонадзор, в свою очередь, организовал проверку обстоятельств ДТП, а также перевозчика, которому принадлежит автобус.

Напомним, девочки из баскетбольной команды волгоградской школы олимпийского резерва №2 направлялись на соревнования в Черкесск Кабардино-Балкарской республики. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних.

Медики спасают жизни девятерых пострадавших. В Ставрополь накануне выехали родственники двух семей на организованном властями региона автобусе. С ними находятся психологи и врач. Остальные родственники пострадавших выехали в Ставропольский край самостоятельно. Семьям также предложена помощь в едином трансфере. Соревнования в Черкесске, куда направлялась команда юных спортсменок, отменены.

Фото сайта волгоградской спортивной школы олимпийского резерва №2. (Турнир "Спорт без допинга", команда девушек 2008 года рождения и моложе).