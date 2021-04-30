«Онлайн-Переезд» в подарок: на Юге популярность сервиса «Ростелекома» по переносу услуг выросла почти в два раза
Телеком 30.04.2021 15:05
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30.04.2021 15:05
Количество клиентов «Ростелекома» в регионах ЮФО и СКФО, которые воспользовались в 2020 году сервисом по переносу услуг «Онлайн-переезд», достигло 17,9 тысяч. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году. Сервис предоставляется бесплатно. В текущем году динамика темпов роста его популярности сохраняется, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Сервис «Онлайн-переезд» создан для того, чтобы клиенты, которые переезжают на новый адрес в пределах одного региона, могли без расторжения договора перенести с собой услуги от «Ростелекома, в том числе номер телефона, бонусы, историю покупок, интернет-оборудование, а также параметры настроек и обслуживания.
«Перенос услуг по новому адресу возможен в срок от одного до трех дней при наличии технической возможности. Несмотря на то, что услуга пока действует в рамках края или области, мы всегда готовы помочь абоненту с переподключением при его переезде в другой регион. Для этого достаточно обратиться к нашим менеджерам через личный кабинет или позвонить на горячую линию», – рассказала Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».
Сегодня национальный цифровой провайдер предлагает всем клиентам, кто воспользуется сервисом «Онлайн-переезд», 50% скидку на абонентскую плату в течение двух месяцев, включая месяц переноса услуг. Во втором полугодии 2021 года «Ростелеком» на Юге планирует расширить зону действия сервиса по переносу услуг до межрегионального.
«Я в прошлом году переехала из краевого центра в Анапу, поближе к морю, потому что лечащий врач порекомендовал моему ребенку по состоянию здоровья чаще дышать свежим морским воздухом. И воспользовалась услугой “Онлайн-переезд”, потому что в принципе сервисы и качество связи “Ростелекома” меня устраивали, и я не хотела тратить время и искать нового провайдера, не будучи даже уверенной в качестве его услуг. Оперативность, с которой компания перенесла подключение, меня удивила. Мы еще не успели завести вещи, как в новой квартире заработал интернет и телевидение», – рассказала Марина Кравцова, абонент «Ростелекома» из Анапы.
Для абонентов, которые временно, но на длительный срок покидают свое жилище, «Ростелеком» предлагает услугу «Блокировка», которая позволяет временно заморозить все сервисы компании, чтобы не платить за них во время отсутствия. Услуга действует на период от семи дней до шести месяцев.
Воспользоваться перечисленными сервисами можно любым удобным для абонента способом: подать заявку в личном кабинете либо на сайте, обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания, а также позвонить по телефону 8 800 1000 800.
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