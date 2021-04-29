Происшествия 29.04.2021 19:36
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29.04.2021 19:36
Врач-пульмонолог Михайловской ЦРБ свел счеты с жизнью после ссоры с женой. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, трагедия произошла сегодня рано утром. 70-летний мужчина после конфликта с супругой сел в машину и уехал в сторону лесополосы. Там он облил себя бензином и поджег. Доктор скончался.
Как рассказали бывшие коллеги врача, Николая Яковлевича Шинкаренко, мужчина не так давно переболел коронавирусом. «Он переживал, что заразил своих родных. Но они все выкарабкались. Но вот для Николая Яковлевича, наверное, коронавирус не прошел бесследно. Возможно, болезнь повлияла на сосуды», - предполагают жители Михайловки.
Николай Яковлевич Шинкаренко работал врачом-пульмонологом в центральной районной больнице. Он стоял у истоков создания отделения пульмонологии и многих самых тяжелых пациентов поставил на ноги. Стаж его работы - 42 года. Бывшие коллеги врача в шоке от произошедшей трагедии. «Учитывая его возраст, ему надо было пройти реабилитацию, подлечиться. А у нас сразу выписывают на работу, главное, чтобы тест на коронавирус был отрицательным», - рассказали его бывшие сослуживцы.
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