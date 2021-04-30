



Как пациенту из Волгоградской области попасть на лечение в федеральную медицинскую организацию?

Как объяснили ИА «Высота 102» в страховой медицинской организации «Капитал-МС», с 2021 года изменился порядок направления пациентов в федеральные медицинские организации для получения специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи (в соответствии с поправками к федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

Для пациентов это означает, что получить специализированную медпомощь в федеральных медицинских организациях (ФМО) стало проще. Сегодня на территории страны таких учреждений - 329, медпомощь в них оказывают по 38 профилям. Актуальные сведения о ФМО в разрезе профилей и условий медицинской размещаются на сайте Федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Лечение в федеральных медицинских организациях будет оказываться в условиях круглосуточных и дневных стационаров. Традиционно, медицинская помощь в ФМО может быть получена по направлению медицинской организации из региона, где проходит лечение пациент, также возможно и самообращение пациента непосредственно в федеральную клинику. При этом важно, что одна из новелл нового порядка предусматривает получение специализированной медицинской помощи и без направления формы у 057/у-04, как это было раньше. «Отсутствие формы 057/у не может быть поводом для отказа в госпитализации», – подчеркивают в Минздраве России.

«Из-за смены порядка оказания медпомощи у многих пациентов с начала года уже возникают вопросы и проблемы с госпитализацией. Новый порядок может быть достаточно сложным для понимания, особенно теми, кто малосведущ в организации здравоохранения, оказании и оплате медицинской помощи», - отмечает член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков, заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова.

Как попасть на лечение, к кому обращаться и кто может получить медпомощь в федеральных медицинских организациях – рассказываем по порядку.





Когда положено лечение

Во-первых, если в регионе, где вы живете, в медицинских организациях, работающих в рамках Территориальных программ ОМС, недоступно необходимое вам лечение. Например, нет специализированной медицинской организации или не проводятся необходимые операции.

Вы также можете рассчитывать на госпитализацию в ФМО, если по месту проживания вас лечили, но эффект от лечения так и не наступил - в силу нетипичности течения заболевания или по каким-то другим причинам.

При высоком риске хирургического лечения - в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний, вы также имеете показания для направления в ФМО.

Сюда же относятся ситуации, связанные с дополнительными обследованиями в диагностически сложных случаях или есть необходимость в комплексной предоперационной подготовке.

Кроме того, вы, конечно же, можете рассчитывать на лечение в федеральной медклинике, если вы уже лечились там ранее, и у вас на руках имеется рекомендация для повторной госпитализации.





Как попасть в федеральную клинику

Согласно новому порядку, направление в федеральное учреждение выдает лечащий врач либо врач-специалист медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи.

При этом выбор федеральной медицинской организации тоже осуществляется по направлению врача, он же информирует пациента о возможности выбрать место лечения среди федеральных медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы ОМС. Лечащий врач сам (через информсистему или на бумажном носителе) формирует комплект документов – направление на госпитализацию в федеральную медицинскую организацию, выписку из медицинской документации, сведения о согласии на обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя.

Новый порядок предусматривает и возможность самообращения пациента в федеральную медицинскую организацию. Пациент (его законный представитель) при наличии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи, может самостоятельно обратиться в федеральную медицинскую организацию для оказания медицинской помощи.





Сколько времени ждать

После того как ваша заявка поступит в федеральную медицинскую организацию (будет ли она направлена лечащим врачом или привезена вами самостоятельно), в течение 3 рабочих дней ее должна рассмотреть специализированная врачебная комиссия. Согласно новым правилам, сроки рассмотрения заявки сокращены в ДВА раза – с десяти до пяти дней. Согласитесь, отличная новость, особенно для пациентов с тяжелыми случаями, когда счет может идти на дни. Таким образом, в срок до двух рабочих дней медицинская организация обязана известить о том, может ли госпитализировать пациента и оказать необходимую медпомощь. В общей сложности через 5 рабочих дней вы уже будете знать, готовы ли вас принять, и когда. Врачебная комиссия федеральной медицинской организации может принять и иные решения:

• об отсутствии медпоказаний для госпитализации пациента (с рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению / лечению пациента по профилю его заболевания);

• о необходимости проведения дополнительного обследования;

• о наличии показаний для направления пациента в иной федеральный медцентр (c указанием, в какой именно);

• о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента, рекомендациями по дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и лечению пациента.





Что еще важно

Вы должны знать, что имеете право оспорить отказ федеральной медицинской организации на любом из этапов подготовки к госпитализации.

Также нужно иметь в виду, что все медицинские исследования и манипуляции, проводимые в федеральных центрах в рамках финансирования базовой программы ОМС, должны оказываться бесплатно по полису ОМС.





С какими проблемами могут толкнуться пациенты

Как отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова, обращений граждан по порядку направления в ФМО всегда много. «Граждане сталкиваются с такими проблемами, как отказ лечащего врача в направлении в ФМО, превышение сроков ожидания госпитализации в ФМО или получения от ФМО иной информации по результатам решения врачебной комиссии (отказ в госпитализации из-за противопоказаний, замена медорганизации для госпитализации, необходимость дообследования и т.д.), неправомерное взимание личных средств на оплату лечения или обследования в ФМО и другие», - отмечает Елена Третьякова.





Что делать при возникновении сложностей

С 2016 года в нашей стране работает институт страховых представителей в системе ОМС. Это бесплатные помощники пациента, их основная цель – обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи по программе государственных гарантий.

«При возникновении сложностей пациенту следует первично обращаться в свою страховую медицинскую организацию. В такой ситуации именно страховой представитель той организации, где вы получили полис ОМС, придет к вам на помощь, поможет разобраться с трудными вопросами и защитить ваши права на своевременную, качественную медицинскую помощь необходимого вам уровня и объема», - отмечает заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова.

Найти страхового представителя просто - вам лишь нужно для этого обратиться в свою страховую медицинскую организацию лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса ОМС или в сети Интернет на сайте вашей страховой медицинской организации.



