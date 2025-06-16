Волгоградку осудили за ножевое ранение 67-летней матери





В Дубовском районе Волгоградской области суд поставил точку в расследовании тяжёлого ранения пожилой женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерку пырнула ножом собственная 42-летняя дочь, требующая деньги, чтобы опохмелиться.

- 30 марта 2025 года фигурантка уголовного дела поссорилась со своей 67-летней матерью из-за отказа последней дать деньги на покупку спиртного. Во время конфликта подсудимая ударила пенсионерку кухонным ножом в область спины, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранение оказалось очень серьёзным. Пожилой женщине удалось выжить лишь благодаря оперативной медицинской помощи.

Отметим, решением Дубовского районного суда обвиняемая приговорена к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.