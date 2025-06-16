Фонтана не будет? В Волгограде музей-заповедник вновь решает судьбу разваленного аэратора





В Волгограде музей-заповедник «Сталинградская битва» по прошествии многих лет вновь оказался на распутье в решении вопроса о судьбе заброшенного бассейна-аэратора. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральное учреждение вынуждено вернуться к определению функциональной нагрузки сооружения.









Напомним, бассейн-аэратор, который многие путают с фонтаном, был построен одновременно с музеем для увлажнения и охлаждения воздуха в хранилищах, однако объект довольно скоро вышел из строя и оказался заброшен. На текущий момент сооружение протяжённостью порядка 150 метров практически полностью разрушено.

В 2017 году прежним руководством музея-панорамы «Сталинградская битва» был анонсирован масштабный проект по сносу руин аэратора и строительству на их месте величественного 100-метрового фонтана. Однако эти планы упёрлись в отсутствие федерального финансирования.





В 2022 году, в канун 80-й годовщины победы в Сталинградской битве, федеральное учреждение разработало комплексную программу реставрации музея, куда должны были войти и работы по благоустройству территории аэратора.

– Программа комплексно-реставрационных работ на объектах музея-заповедника давно подготовлена и направлена в профильные министерства России. На данный момент вопрос реализации этой программы не решен, но в сентябре, как известно, в Москве состоится заседание Оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, в ходе которого, думаю, будет подниматься в том числе и вопрос реконструкции объектов, входящих в состав музея-заповедника, – рассказывал тогда директор музея-заповедника Алексей Дементьев.





Но, судя по всему, финансирование работ федеральным центром так и не было согласовано ни к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, ни к юбилею победы в Великой Отечественной войне, ни к проведению международного форума «Великое наследие – общее будущее» с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Более того, сам вопрос о судьбе бассейна-аэратора вновь откатился к этапу формулировки функционального наполнения данной территории.

– Сейчас решается вопрос о функциональном назначении испарительного охладителя открытой рециркуляционной системы кондиционирования музея-панорамы «Сталинградская битва». По итогам решения данного вопроса будет осуществлена разработка концепции благоустройства территории, где расположен данный объект,– рассказали журналистам в пресс-службе музея.

На удручающее состояние бывшего аэратора время от времени обращают внимание и жители Волгограда, и, конечно, гости города. Разрушенная чаша сооружения сейчас находится за забором – совершать здесь прогулки уже давно стало небезопасно.

Не сдвинулась ни на миллиметр и ситуация с пешеходным мостом у музея-панорамы. На официальный запрос редакции в музее лишь констатировали необходимость разработки проекта работ по его восстановлению.





– В связи с необходимостью замены нетиповых конструктивных элементов, а также учитывая то, что данный объект относится к объектам культурного наследия регионального значения, требуется разработка проектной документации с привлечением специалистов не только в области строительства, но и в области реставрации. В настоящее время музеем ведется работа по изысканию дополнительных денежных средств для решения данного вопроса, – подчеркнули в пресс-службе музея.









Отметим, пешеходный мост у музея-заповедника входит в состав стены «Колотый лед» мемориально-архитектурного комплекса государственного музея-панорамы «Сталинградская битва».

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»